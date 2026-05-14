縱火害死鄰居...女裝男辯不知火會延燒 法官怒：要不要在法庭點看看？

男子曾俊懿前年因心情不好，在租屋處拿打火機點燃隔簾，火勢延燒周邊物品，害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒等身亡，一審國民法官庭依殺人罪判處8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示不知道燒隔簾會讓火勢延燒，法官質問他「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」

曾俊懿有恐嚇取財、妨害秘密、公共危險等前科，於本案之前，他2023年12月2日認為住處遭人入侵，便在舊租屋處用卡式瓦斯爐燃燒衛生紙，引燃火勢，最終被鄰居拿滅火器撲滅，報警處理，曾被判2月得易科罰金之刑。

未料，曾俊懿2024年10月2日凌晨2時50分許，在新租屋處再度拿打火機點燃套房內的麻布隔簾，火勢延燒至周邊物品及建物，使吳姓女鄰居因一氧化碳中毒，併吸入性燒灼傷導致呼吸衰竭死亡，吳女男友也一氧化碳中毒，及時送醫救治，撿回一命。

曾俊懿犯後「男扮女裝」穿著短裙到派出所報案，被當場拘提，依公共危險罪等罪嫌送辦。

新北地院國民法官庭一審認為，曾俊懿犯案前3個月還在施用毒品咖啡包，犯罪後有按門鈴，使鄰居得以打119來滅火，但認定他有殺人不確定故意，審酌他自首，依殺人罪判刑8年。

案件上訴，高院今開庭，法官問及是否知道房客總共多少人、是否每一戶都有敲門等，曾俊懿回應，他搬過去不到2個月，連第二個月房租都還沒繳，就發生這件事，因此他不了解房客有多少人；他也說，他有每戶都敲門，有門鈴就按門鈴。

法官再問沒有想過火勢會延燒嗎？曾俊懿指出，他當下恐慌、害怕，沒有想太多，沒有意識到火勢會延燒。曾的回答引起法官質疑，再詢問之前也有縱火，怎麼會不知道？曾則說，之前那件與本案不太一樣，上一件他是因憤怒摔東西，鄰居都在他家門口，他是在鄰居面前點火，立即被鄰居拿滅火器撲滅。

法官向曾俊懿表示，朝簾子點火、火勢會延燒，「這不是常識嗎？」曾則回答，他點火當下沒有意識到、他不知道會延燒，此話引起法官不滿，反問「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」曾愣住數秒，表示不清楚問題。法官再問，如果在法庭上點火燒簾子，火勢會不會燒到其他地方？曾俊懿才回答「會」。

男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片

男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片

男子曾俊懿前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。記者林孟潔／攝影