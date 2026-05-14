快訊

不斷更新／川習會2天行程全掌握！川普邀習進平訪美 國宴盛大登場、菜餚曝光

捲網紅命案被控持毒 黃明志坐輪椅現身法庭：寧願坐著被罵

聽新聞
0:00 / 0:00

縱火害死鄰居...女裝男辯不知火會延燒 法官怒：要不要在法庭點看看？

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子曾俊懿前年因心情不好，在租屋處拿打火機點燃隔簾，火勢延燒周邊物品，害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒等身亡，一審國民法官庭依殺人罪判處8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示不知道燒隔簾會讓火勢延燒，法官質問他「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」

曾俊懿有恐嚇取財、妨害秘密、公共危險等前科，於本案之前，他2023年12月2日認為住處遭人入侵，便在舊租屋處用卡式瓦斯爐燃燒衛生紙，引燃火勢，最終被鄰居拿滅火器撲滅，報警處理，曾被判2月得易科罰金之刑。

未料，曾俊懿2024年10月2日凌晨2時50分許，在新租屋處再度拿打火機點燃套房內的麻布隔簾，火勢延燒至周邊物品及建物，使吳姓女鄰居因一氧化碳中毒，併吸入性燒灼傷導致呼吸衰竭死亡，吳女男友也一氧化碳中毒，及時送醫救治，撿回一命。

曾俊懿犯後「男扮女裝」穿著短裙到派出所報案，被當場拘提，依公共危險罪等罪嫌送辦。

新北地院國民法官庭一審認為，曾俊懿犯案前3個月還在施用毒品咖啡包，犯罪後有按門鈴，使鄰居得以打119來滅火，但認定他有殺人不確定故意，審酌他自首，依殺人罪判刑8年。

案件上訴，高院今開庭，法官問及是否知道房客總共多少人、是否每一戶都有敲門等，曾俊懿回應，他搬過去不到2個月，連第二個月房租都還沒繳，就發生這件事，因此他不了解房客有多少人；他也說，他有每戶都敲門，有門鈴就按門鈴。

法官再問沒有想過火勢會延燒嗎？曾俊懿指出，他當下恐慌、害怕，沒有想太多，沒有意識到火勢會延燒。曾的回答引起法官質疑，再詢問之前也有縱火，怎麼會不知道？曾則說，之前那件與本案不太一樣，上一件他是因憤怒摔東西，鄰居都在他家門口，他是在鄰居面前點火，立即被鄰居拿滅火器撲滅。

法官向曾俊懿表示，朝簾子點火、火勢會延燒，「這不是常識嗎？」曾則回答，他點火當下沒有意識到、他不知道會延燒，此話引起法官不滿，反問「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」曾愣住數秒，表示不清楚問題。法官再問，如果在法庭上點火燒簾子，火勢會不會燒到其他地方？曾俊懿才回答「會」。

男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片
男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片

男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片
男子曾俊懿（左）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。圖／聯合報系資料照片

男子曾俊懿前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。記者林孟潔／攝影
男子曾俊懿前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。記者林孟潔／攝影

男子曾俊懿（裙裝者）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。。圖／聯合報系資料照片
男子曾俊懿（裙裝者）前年在租屋處以打火機點燃隔簾，火勢蔓延害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷身亡。。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 鄰居 殺人

延伸閱讀

再興中學科學實驗起火燒傷學生 家長怒告教師 7人均不起訴

法院佐理員廁所裝針孔偷拍3年...積極和解換輕判 二審仍有17罪要入獄

關鍵人物／吳漢成：死因鑑定 法官心證被汙染

法官理由曝光！罵李正皓「蟑螂、性騷前科」 張智倫競選總幹事逆轉免賠

相關新聞

縱火害死鄰居...女裝男辯不知火會延燒 法官怒：要不要在法庭點看看？

男子曾俊懿前年因心情不好，在租屋處拿打火機點燃隔簾，火勢延燒周邊物品，害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒等身亡，一審國民法官庭依殺人罪判處8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示不知道燒隔簾會讓火勢延燒，法官質問他「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」

吳子嘉辱罵「雜碎」、「臭豎仔」...名嘴提告求償 法院判賠20萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉在直播節目辱罵名嘴王尚智，包括「雜碎」、「混蛋」、「臭豎仔」、「拍馬屁」等語，甚至說「你幫我吹喇叭」，要王替他口交。王提告求償100萬元，台北地方法院判吳應賠償20萬元，可上訴。

中信兄弟鄭浩均0.1局失9分被「打爆」還在笑 辜仲諒：要打屁股再教育

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟20年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪，判決仍欸最高法院撤銷；台灣高等法院更四審今開庭，辜被問及中信兄弟投手鄭浩均0.1局大失9分還笑出來，他回應「要打屁股，回去再教育」。

女子詐病變造電子收據日期 A到半日薪被判2月

黃姓女子在台南寵物店工作，去年5月間詐病，先至醫院官方網站下載其4月就醫電子收據，再以手機應用程式變造收據日期，向店家請了病假，還賺到半日薪資而被老闆抓包，她喊冤，只是為了請病假，不知道這樣可多領半日薪水，台南地院認她犯行使變造私文書罪判刑2月。

查座車追蹤器疑雲...新北檢傳喚李乾龍、尹乃菁釐清案情

國民黨副主席李乾龍日前遭媒體爆料，去年11月座車遭安裝追蹤器和收到恐嚇信，事後國民黨文傳會主委尹乃菁懷疑是賴政府的政治偵防，李則認為是小事婉拒報案。全案經警方主動報請新北地檢署指揮偵辦，新北檢稍早傳喚李乾龍、國民黨文傳會主委尹乃菁前往地檢署，協助檢方釐清案情。

獨／曾踢爆地方黑幕 竹北前民代涉貪汙補助款遭檢調帶走

新竹縣竹北市民前代表陳冠宇，今天清晨6點遭檢調人員帶回調查。據了解，與他過去申請竹北市民代表會補助款核銷有關，檢調懷疑部分經費核銷出現問題，疑涉侵占公款，目前依違反貪汙治罪條例方向偵辦，下午將移送新竹地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。