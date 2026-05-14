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吳子嘉辱罵「雜碎」、「臭豎仔」...名嘴提告求償 法院判賠20萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在直播節目辱罵名嘴王尚智，包括「雜碎」、「混蛋」、「臭豎仔」、「拍馬屁」等語，甚至說「你幫我吹喇叭」，要王替他口交。王提告求償100萬元，台北地方法院判吳應賠償20萬元，可上訴。

另外，王尚智2023年曾指吳子嘉要求民眾黨時任總統候選人柯文哲付1000萬元上節目曝光，吳不滿提告王求償，一審判王須賠20萬元。王上訴後，台灣高等法院昨日駁回上訴，維持判王應賠償20萬元。

本案起源於吳子嘉2024年1月4日在「董事長開講」節目，多次辱罵王尚智「雜碎」、「臭豎仔」、「下流胚」、「拍馬屁」等語，更飆罵「操你媽的臭逼」等髒話，甚至說「你幫我吹喇叭」、「吹喇叭我都嫌你嘴巴臭」、「你比館長漢草還要小嘛」等言論。

王尚智認為吳子嘉言論貶低他的名譽、人格、社會評價，情節重大，提告請求賠償100萬元。吳子嘉認為，他是因前案和王尚智已有積怨，加上節目當天不斷有柯文哲支持者無意義洗版，盛怒之下才以相關言論回擊，目的是促進公共議題思辨，沒有侵害王的人格權。

台北地院認為吳子嘉的言論故意、密集攻擊嘲弄王尚智，足以使王感到難堪、屈辱，也讓大眾對王產生負面評價，即使雙方仍有官司，但無論如何都應循正當法律途徑解決，而非在節目中使用不當言語攻擊王，淪為私人恩怨的恣意謾罵，無益於公共事務討論。

法院審酌吳子嘉為評論新聞時事的媒體工作者，應受到大眾檢視，王尚智也是媒體工作者，個人名譽與社會評價是他立足公眾平台的根基，極易因貶抑言論而受創，吳子嘉應承擔比一般人更重的言論責任，審酌後判賠20萬元。

媒體人吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
媒體人吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 美麗島電子報 柯文哲

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