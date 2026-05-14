中信兄弟鄭浩均0.1局失9分被「打爆」還在笑 辜仲諒：要打屁股再教育

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟20年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪，判決仍欸最高法院撤銷；台灣高等法院更四審今開庭，辜被問及中信兄弟投手鄭浩均0.1局大失9分還笑出來，他回應「要打屁股，回去再教育」。

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均昨天在際主場迎戰富邦悍將隊，只投0.1局就失9分，接手的余謙也無法止血，總共被悍將單局海灌13分，終場以2：17慘敗。然而，鄭浩均被發現在場邊「嘻嘻哈哈」，引發熱議。

辜仲諒今為紅火案更四審出庭，面對媒體詢問此事，他回應「要打屁股」；庭後，辜步出法院再被提問，補充回復「他很認真，他只是太不成熟了，回去再教育」。

本案發生在扁政府時期，由於政府啟動二次金改，中信金控當時有意併購兆豐金。檢方發動偵辦時，辜仲諒人在海外，一度遭通緝，直到2008年返台面對官司。

檢方起訴指出，辜仲諒與張明田、林祥曦利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科1億5000萬元罰金；更二審逆轉無罪，更三審也無罪，案件纏訟至今。