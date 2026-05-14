女子詐病變造電子收據日期 A到半日薪被判2月

黃姓女子在台南寵物店工作，去年5月間詐病，先至醫院官方網站下載其4月就醫電子收據，再以手機應用程式變造收據日期，向店家請了病假，還賺到半日薪資而被老闆抓包，她喊冤，只是為了請病假，不知道這樣可多領半日薪水，台南地院認她犯行使變造私文書罪判刑2月。

檢方起訴，黃女於去年3月底起任職寵物店，為順利向店家請病假，竟於同年5月底，先至奇美醫院官方網站下載她同年4月初就醫的電子收據，並以手機應用程式將收據日期變更為同年5月底 ，再持變造日期的收據向老闆請病假。後經老闆察覺有異，報警處理。

她堅詞否認詐欺，指她變造電子收據目的，就只是為了請病假，「我不知道這樣可以多領半天薪水」她說，同年3月底也有請病假，卻無因此而領半日薪資。她也提出3月薪資單影本及雙方LINE對話紀錄截圖佐證。

檢方認為，她辯稱不知請病假後，店家尚需給付其半日薪資一事，尚非無稽，難認她有詐欺故意及不法所有意圖，無從逕以詐欺罪則相繩。

台南地院審酌，黃女欠缺正確法治觀念，變造電子收據，所為危害社會文書信用，實在不應該。並考量她犯後坦承犯行，迄未與老闆達成和解或調解，未獲原諒等一切情狀，認她犯行使變造私文書罪判刑2月，可易科罰金，得上訴。