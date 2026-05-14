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查座車追蹤器疑雲...新北檢傳喚李乾龍、尹乃菁釐清案情
國民黨副主席李乾龍日前遭媒體爆料，去年11月座車遭安裝追蹤器和收到恐嚇信，事後國民黨文傳會主委尹乃菁懷疑是賴政府的政治偵防，李則認為是小事婉拒報案。全案經警方主動報請新北地檢署指揮偵辦，新北檢稍早傳喚李乾龍、國民黨文傳會主委尹乃菁前往地檢署，協助檢方釐清案情。
李乾龍、尹乃菁稍早分別前往地檢署，李進入偵查庭前僅表示「沒事」，開庭後表示，相關案情已對檢察官交代清楚，至於追蹤器究竟是誰裝的？李乾龍依然維持先前的戲言回稱「是我太太裝的」，便笑著上車離去。尹乃菁抵達時選擇隻身快閃進入地檢署，離去時對案情三緘其口，不發一語離去。
先前李乾龍受訪時曾表示，當時司機告知他疑似遭人跟蹤，又收到一封匿名的恐嚇信，信上除詳細紀錄自己行蹤，還警告要他小心一點，後來找專業人士掃描座車，果真在車燈內找到磁釦大小的追蹤器。但對於是否涉及政治偵防？李乾龍不願妄下斷語，僅表示至今仍未報警，自己小心就好。
警方主動介入調查後，曾派員拜會李乾龍了解案情，但李始終拒絕正式報案，也不願提供任何紀錄與恐嚇信內容，僅提供給警方一紙追蹤器照片影本，並表示發現當下便已將追蹤器丟棄。基於李乾龍身為政要及公眾人物，且人身安全受到威脅，警方於是報請檢方指揮偵辦。
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