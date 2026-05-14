獨／曾踢爆地方黑幕 竹北前民代涉貪汙補助款遭檢調帶走

新竹縣竹北市民前代表陳冠宇，今天清晨6點遭檢調人員帶回調查。據了解，與他過去申請竹北市民代表會補助款核銷有關，檢調懷疑部分經費核銷出現問題，疑涉侵占公款，目前依違反貪汙治罪條例方向偵辦，下午將移送新竹地檢署複訊。

據悉，檢調近期清查相關補助核銷資料時，發現陳冠宇有實報實銷內容與實際支出不符情形，由於補助款屬公帑，即使核銷程序出錯也涉及法律責任，因此展開搜索與約談。

陳冠宇過去活躍地方政壇，曾任竹北市民代表，也投入第10屆立委選舉。他做事風格俐落，擅長社群經營與議題操作，過去經常透過臉書揭露地方政治內幕與政治人物鮮少曝光的一面，在地方具有一定知名度與支持者。

不過，陳冠宇過去也曾涉政治獻金爭議。監察院查出，他2019年投入立委選舉期間，雖已在銀行開立政治獻金專戶，但尚未取得監察院許可前，就提前收受5筆政治獻金，共165萬元，高等法依違反政治獻金法判刑3月，可易科罰金，緩刑2年確定。

如今再爆補助款核銷爭議，地方人士透露，陳冠宇過去作風向來辛辣，敢講敢衝，曾踢爆多起爭議事件，因而得罪不少政壇人士。

有地方人士認為，他這次遭檢調搜索，與過去「揭人瘡疤、動到不該動的人」有關，質疑多年以前的核銷問題如今在選舉敏感時機被重新翻出，背後恐怕不單純，甚至有「藉由司法動作施壓、讓他噤聲」的聯想。不過，相關說法目前均屬地方揣測，仍待檢調進一步釐清案情。

新竹縣竹北市民前代表陳冠宇，今天清晨6點遭檢調人員帶回調查。記者黃羿馨／攝影