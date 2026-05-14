黑柴犬半夜溜出門！2騎士遭擊落噴飛摔到滿身傷...飼主下場曝

台中游姓男子養的黑色柴犬半夜掙脫鏈繩跑到大馬路上閒晃，呂姓機車騎士閃避不及先是撞上，10分鐘後柴犬又起身繼續行走，再釀另名王姓騎士也撞上噴飛摔倒全身傷；法院審酌，游男疏縱犬隻夜間進入車道有過失，依過失傷害罪判他3月，可上訴。

檢警調查，游男未繫好鍊繩導致其飼養的黑色柴犬2024年11月20日凌晨4點多逃走，竄出至南屯區向上路5段過精科路的分隔島慢車道上，呂姓機車騎士行經未注意先是撞上柴犬。

由於柴犬仍停留慢車道，沒多久後方另名王姓機車騎士也沒發現，加上超速閃避不及，再度撞上柴犬後連人帶車倒地，造成右耳嚴重挫傷、缺損，事後對飼主游男提告過失傷害。

台中地院審理時，游否認犯行，辯稱原本有鍊好柴犬但繩子斷掉才跑出去公司，王男超速且前方已有車禍，王還是撞上去。

呂姓騎士證稱，看到黑狗從左側跑入慢車道，見狀已來不及閃就撞上，那隻狗倒在慢車道，自己馬上用手機燈光、手勢警示後方來車，經過約10分鐘警方尚未抵達前，那隻狗又起身走向道路外側，同時後方1輛機車接近就再度撞上。

王姓騎士說，看到前方有刺眼白光，不知是什麼狀況就減速，卻突然撞上一物，也不確定撞到什麼但就跌倒飛出去，經警方告知才知道撞到狗。

法院參考車禍鑑定，認定游男疏縱飼養犬隻夜間進入車道，妨害交通導致事故是肇事原因，審酌他未照顧好犬隻引發2起車禍，犯後未和解，依過失傷害罪判他3月。