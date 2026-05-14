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遺產爭奪戰！張榮發基金會打官司討10億元 張國煒和母親也想「參戰」
已故長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒遺囑官司勝訴，可獲逾百億遺產。然而，張榮發基金會認為張榮發生前曾表示「我的錢都會留給基金會」，而向柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人提告，請求給付贈與物，台北地方法院今開庭，基金會律師主張遺囑執行人應從專戶中給付10億元，而張國煒與母親李玉美也聲請參與訴訟。
張榮發基金會日前表示，張榮發2012年出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」
基金會得知近期有一筆確定的遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，而於今年3月底提民事訴訟要求柯麗卿等4名遺囑執行人給付贈與物。
台北地院今開庭，法官問及死因贈與契約成立的時點，基金會委任律師主張，張榮發2012年2月7日曾公開受訪，談及遺產要給基金會一事，最晚於那時已成立贈與契約，並表示本案標的為遺囑執行人自專戶中給付10億元。
柯麗卿等人委任律師則認為，四人聯名開設的專戶中，只對遺囑提到的存款、股票、不動產有管理權，但不包括動產。
李玉美、張國煒聲請參與訴訟，律師今指出，否認死因贈與契約存在，即使張榮發2012年曾表示將遺產贈與基金會，但張榮發2014年12月17日已預立遺囑，也被法院認定有效，因此死因贈與契約應已撤銷，改以遺囑為主，遺囑才是張榮發真正的遺願。
法官諭知李玉美、張國煒是否參與訴訟，待日後裁定，並定7月2日再開庭。
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