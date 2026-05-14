快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化養雞場違法用藥 芬普尼毒蛋銷到9縣市 檢方起訴雞農和蛋商2人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣文雅畜牧場去年違法使用「芬普尼」農藥，並將芬普尼超標的毒蛋透過蛋商銷售到全省9縣市的全聯等連鎖超市與購物中心，彰化地檢署偵查終結，認為畜牧場陳姓負責人與台中蛋商林男涉嫌製造、販賣殘留農藥超標的雞蛋，足以危害人體健康，且對消費者隱匿資訊，依違反食安法及詐欺取財罪嫌起訴2人。

檢方調查發現，文雅畜牧場負責人陳男去年為解決畜牧場內蛋雞寄生蟲「雞蝨」問題，明知「芬普尼」屬不得使用於蛋雞的農藥及動物用藥，竟仍將芬普尼與「加保扶」、「賽滅淨」、「因滅汀」等多種農藥混合稀釋後，噴灑於雞舍與雞籠。

因芬普尼具脂溶性，經蛋雞吸收後轉變為代謝物儲存於脂肪及肌肉中，導致所產出的雞蛋殘留量超標，經彰化縣衛生局抽驗，部分雞蛋之芬普尼代謝物殘留量達 0.03ppm，遠超過法定安全容許量 0.01ppm。

陳男從去年10月起，以每台斤28.5元至33.5元價格將問題雞蛋批發到台中、彰化等地的4家蛋行，蛋商再分銷到桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、臺南市及高雄市等9縣市連鎖超市與購物中心。

很離譜的是雞蛋被驗出芬普尼超標後，11月5日彰化縣動物防疫所已電話告知陳男雞蛋已被移動管制處分，陳男竟還隨即把不合格的雞蛋160箱賣給前來載貨的台中龍忠蛋行負責人林男，繼續轉售下游餐廳及一般民眾。

彰化地檢署指派檢察官王元郁、林子翔共同偵辦，指揮法務部調查局彰化縣調查站、保七總隊第三大隊第二中隊，會同農業、衛生主管機關發動搜索，查扣犯罪工具農藥噴霧器、剩餘農藥罐、龍忠蛋行進貨紀錄、明細單、退回雞蛋明細，並將檢體經委請農業部農業藥物試驗所檢驗，證實噴霧器及雞蛋檢體均含有芬普尼殘留。

彰檢襄閱主任檢察官王銘仁表示，陳男涉犯食品安全衛生管理法，製造、販賣殘留農藥超過安全容許量雞蛋，情節重大足以危害人體健康；林男則涉犯詐欺取財罪嫌，將2人起訴，檢察官也分別聲請沒收陳男犯罪所得363萬9650元，沒收林男犯罪所得12萬多元。

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場竟又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署起訴畜牧場負責人和蛋商2人。資料照／彰化縣政府提供
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場竟又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署起訴畜牧場負責人和蛋商2人。資料照／彰化縣政府提供

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場竟又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署起訴畜牧場負責人和蛋商2人。資料照／彰化縣政府提供
文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場竟又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署起訴畜牧場負責人和蛋商2人。資料照／彰化縣政府提供

寄生蟲 雞蛋 彰化

延伸閱讀

國家通訊委員會查洗錢案？彰化男被詐現金108萬、9張金融卡

健身族當心！消基會查驗 一款燕麥片檢出致癌疑慮農藥

民代介入為廠商降標準？營養午餐招標傳弊案 花蓮縣府回應了

「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

相關新聞

金鐘視帝薛仕凌閃兵案首開庭不認罪「目前沒有可以向大家報告的」

金鐘影帝薛仕凌因涉嫌花錢閃兵，遭新北地檢署依妨害兵役條例起訴，並認為他試圖狡猾脫罪而求處重刑2年6月。新北地方法院今天就薛的部分與閃兵集團首腦陳志明一同開庭，但薛依然不認罪，步出法院時僅表示，「謝謝大家關心、不好意思造成大家困擾，目前還沒有可以向大家報告的。」

彰化養雞場違法用藥 芬普尼毒蛋銷到9縣市 檢方起訴雞農和蛋商2人

彰化縣文雅畜牧場去年違法使用「芬普尼」農藥，並將芬普尼超標的毒蛋透過蛋商銷售到全省9縣市的全聯等連鎖超市與購物中心，彰化地檢署偵查終結，認為畜牧場陳姓負責人與台中蛋商林男涉嫌製造、販賣殘留農藥超標的雞蛋，足以危害人體健康，且對消費者隱匿資訊，依違反食安法及詐欺取財罪嫌起訴2人。

馬祖強化反賄戰力！檢警調聯手出擊　嚴防幽靈人口、境外勢力介選

連江地方檢察署為強化年底選舉查察能量，昨日下午邀集法務部調查局馬祖調查站、連江縣警察局及馬祖憲兵隊，在地檢署舉辦選舉查察實務研習會，針對賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等常見選舉犯罪型態進行研討，盼提升檢警調查緝與蒐證能力。

要賠33個月的錢！追求名醫蘇一峰貼文「跟黑道掛勾」 女病患緩刑

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇不到，發表蘇與黑道勾結、浪費醫療資源文字，依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元；朱女上訴，台北地院二審判她緩刑3年，賠償蘇10萬元確定。

影／否認閃兵！薛仕凌：後續開庭都會說明

金鐘影帝薛仕凌因逃避兵役，遭檢方求刑2年6個月，上午首度前往新北地方法院開庭，審查庭很快結束，薛仕凌仍舊否認造假體檢逃避兵役，針對是否真的有遺傳性高血壓，薛仕凌表示下次開庭時會跟法官說明。

兄弟分祖產鬧翻！兄不滿分到爛地還被占用 告弟拆工廠獲准

新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。新竹地院認定，弟弟早年雖獲父親同意借地設廠，但借用目的已完成，判須拆除60.65平方公尺建物，並賠償7萬7681元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。