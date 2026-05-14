彰化養雞場違法用藥 芬普尼毒蛋銷到9縣市 檢方起訴雞農和蛋商2人

彰化縣文雅畜牧場去年違法使用「芬普尼」農藥，並將芬普尼超標的毒蛋透過蛋商銷售到全省9縣市的全聯等連鎖超市與購物中心，彰化地檢署偵查終結，認為畜牧場陳姓負責人與台中蛋商林男涉嫌製造、販賣殘留農藥超標的雞蛋，足以危害人體健康，且對消費者隱匿資訊，依違反食安法及詐欺取財罪嫌起訴2人。

檢方調查發現，文雅畜牧場負責人陳男去年為解決畜牧場內蛋雞寄生蟲「雞蝨」問題，明知「芬普尼」屬不得使用於蛋雞的農藥及動物用藥，竟仍將芬普尼與「加保扶」、「賽滅淨」、「因滅汀」等多種農藥混合稀釋後，噴灑於雞舍與雞籠。

因芬普尼具脂溶性，經蛋雞吸收後轉變為代謝物儲存於脂肪及肌肉中，導致所產出的雞蛋殘留量超標，經彰化縣衛生局抽驗，部分雞蛋之芬普尼代謝物殘留量達 0.03ppm，遠超過法定安全容許量 0.01ppm。

陳男從去年10月起，以每台斤28.5元至33.5元價格將問題雞蛋批發到台中、彰化等地的4家蛋行，蛋商再分銷到桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、臺南市及高雄市等9縣市連鎖超市與購物中心。

很離譜的是雞蛋被驗出芬普尼超標後，11月5日彰化縣動物防疫所已電話告知陳男雞蛋已被移動管制處分，陳男竟還隨即把不合格的雞蛋160箱賣給前來載貨的台中龍忠蛋行負責人林男，繼續轉售下游餐廳及一般民眾。

彰化地檢署指派檢察官王元郁、林子翔共同偵辦，指揮法務部調查局彰化縣調查站、保七總隊第三大隊第二中隊，會同農業、衛生主管機關發動搜索，查扣犯罪工具農藥噴霧器、剩餘農藥罐、龍忠蛋行進貨紀錄、明細單、退回雞蛋明細，並將檢體經委請農業部農業藥物試驗所檢驗，證實噴霧器及雞蛋檢體均含有芬普尼殘留。

彰檢襄閱主任檢察官王銘仁表示，陳男涉犯食品安全衛生管理法，製造、販賣殘留農藥超過安全容許量雞蛋，情節重大足以危害人體健康；林男則涉犯詐欺取財罪嫌，將2人起訴，檢察官也分別聲請沒收陳男犯罪所得363萬9650元，沒收林男犯罪所得12萬多元。

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，依法遭移動管制，但文雅畜牧場竟又出貨給台中市「龍忠蛋行」，彰化地檢署起訴畜牧場負責人和蛋商2人。資料照／彰化縣政府提供