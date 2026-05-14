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馬祖強化反賄戰力！檢警調聯手出擊　嚴防幽靈人口、境外勢力介選

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江地方檢察署為強化年底選舉查察能量，昨日下午邀集法務部調查局馬祖調查站、連江縣警察局及馬祖憲兵隊，在地檢署舉辦選舉查察實務研習會，針對賄選、幽靈人口、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等常見選舉犯罪型態進行研討，盼提升檢警調查緝與蒐證能力。

此次研習特別邀請曾任連江地檢署主任檢察官、現任台灣桃園地方檢察署主任檢察官廖晟哲，分享過去在馬祖查緝賄選案件的實務經驗；另由連江地檢署主任檢察官楊翊妘講授妨害選舉犯罪構成要件及相關實務案例。

連江地檢署檢察長劉俊杰表示，為有效執行今年查緝賄選、虛偽遷徙戶籍、選舉賭盤、假訊息、境外勢力及暴力介入選舉等重點工作，檢警調同仁都必須熟悉相關法規與實務見解。他指出，連江地區在107年及111年地方公職人員選舉期間，檢方曾查獲多起賄選與幽靈人口案件，累計起訴、緩起訴人數超過60人，其中111年查賄案件即由廖晟哲主辦，因此特別邀請其返馬分享辦案經驗。

廖晟哲在研習中分析馬祖地區查賄面臨的人情壓力、人口結構與蒐證困境，並提出因應策略，他回顧111年間執行反賄選工作經驗，包括防制幽靈人口、區域聯防及深入社區宣導等措施，並分享當年查辦賄選案的蒐證過程，強調查賄工作必須超前部署，包括積極佈線、整合辦案資源、勘查重要場所及規劃聯合查緝行動，才能有效突破案件。

楊翊妘則針對現行《公職人員選舉罷免法》與《反滲透法》進行說明，解析金錢、財物及不正利益賄選的常見態樣，以及境外勢力介入選舉可能涉及的犯罪模式，同時介紹幽靈人口案件的構成要件與認定標準。此外，也說明選舉賭盤、散布謠言及傳播不實訊息等妨害選舉犯罪的法律責任。

連江地檢署表示，希望藉由此次研習，進一步提升警調同仁選舉查察專業能力與跨機關合作效能，展現檢警調共同維護連江地區公平選舉與乾淨選風的決心。

連江地檢署主任檢察官楊翊妘講授妨害選舉犯罪構成要件及相關實務案例，解析金錢、財物及不正利益賄選的常見態樣，以及境外勢力介入選舉可能涉及的犯罪模式。圖／連江地檢署提供
連江地檢署主任檢察官楊翊妘講授妨害選舉犯罪構成要件及相關實務案例，解析金錢、財物及不正利益賄選的常見態樣，以及境外勢力介入選舉可能涉及的犯罪模式。圖／連江地檢署提供

連江地方檢察署為強化年底選舉查察能量，昨日下午邀集法務部調查局馬祖調查站、連江縣警察局及馬祖憲兵隊，在地檢署舉辦選舉查察實務研習會，盼提升檢警調查緝與蒐證能力。圖／連江地檢署提供
連江地方檢察署為強化年底選舉查察能量，昨日下午邀集法務部調查局馬祖調查站、連江縣警察局及馬祖憲兵隊，在地檢署舉辦選舉查察實務研習會，盼提升檢警調查緝與蒐證能力。圖／連江地檢署提供

馬祖 賄選 檢察官

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