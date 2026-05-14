要賠33個月的錢！追求名醫蘇一峰貼文「跟黑道掛勾」 女病患緩刑

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇不到，發表蘇與黑道勾結、浪費醫療資源文字，依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元；朱女上訴，台北地院二審判她緩刑3年，賠償蘇10萬元確定。

法官命朱女應給付蘇一峰10萬元，自2026年4月起按月於每月5日前給付3000元，至全部給付完畢為止，換句話說，她每月付錢給蘇要付33個月、接近3年。

朱女曾是蘇一峰的病患，檢方指控，因追求蘇不成，朱女2024年11月30日前接續在脆、臉書張貼貶損蘇人格及社會評價的文字，蘇不堪其擾，對朱女提告。

朱女張貼「蘇一峰該死，讓跟他關係很好的人住院住很久佔床位浪費醫療健保資源，讓很多重症需要床位的人住不進來，蘇一峰要不要以死謝罪？」、「台北陽明醫院胸腔科酥醫師這種垃圾應該要吊銷醫師執照啦！」、「根本在浪費醫療健保資源，他還有資格嗆政府，他不要臉厚顏無恥。他會有報應，不得好死」。

另貼「聯合醫院陽明院區要不要改成陽明飯店」、「然後蘇一峰醫師還跟黑道有掛勾，你們說這種醫生有醫德嗎？會治病又怎樣，心地根本不好報復別人」、「蘇一峰厚顏無恥…他自己就是醫界的老鼠屎…還說民進黨很爛，他馬的很爛的就是他，沒有醫德的垃圾醫生」。

檢方偵查時，朱女否認犯罪，辯稱不是故意要散布蘇的壞話「只是發洩情緒」，檢方查知朱女承認曾追求蘇不成，認定她追求未果發布貼文時，主觀上有惡意，將朱女起訴，但法院審理時，朱女自白犯罪。

法官認為，朱女已坦承犯行，表示對蘇感到抱歉、已將網路帳號關閉、未來會謹言慎行，不過，蘇偵查中稱朱女已數次造成他困擾，曾選擇原諒，沒有和解意願，判朱女拘役50日，得易科罰金5萬元，朱女上訴，表示希望從輕量刑並宣告緩刑。

二審法官審理認為，朱女開庭雖與蘇一峰調解成立、願分期賠償10萬元，但一審宣告刑度已從輕，不能因調解成立即認量刑不當，原刑度應予尊重維持，不過，朱女坦承犯行，目前依約履行中，有悛悔之意，當知所警惕無再犯之虞，宣告緩刑3年，命她分期賠償蘇，如未遵期履行，緩刑可依法撤銷。