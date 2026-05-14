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金鐘視帝薛仕凌閃兵案首開庭不認罪「目前沒有可以向大家報告的」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

金鐘影帝薛仕凌因涉嫌花錢閃兵，遭新北地檢署依妨害兵役條例起訴，並認為他試圖狡猾脫罪而求處重刑2年6月。新北地方法院今天就薛的部分與閃兵集團首腦陳志明一同開庭，但薛依然不認罪，步出法院時僅表示，「謝謝大家關心、不好意思造成大家困擾，目前還沒有可以向大家報告的。」

新北地院今天除薛仕凌外，另提訊陳志明，兩人前者不認罪，後者認罪，由於薛在審查庭上不認罪，全案將交由一般庭繼續審理，薛也表示，之後律師開庭時會再陳述。

檢方調查，薛仕凌涉嫌於2011年間，以30萬元代價請陳志明協助，以憋氣拉高血壓及槍手頂替配戴血壓機等方式閃兵。後來藝人集體閃兵東窗事發，薛雖自行到案，檢察官調查後認為，其真實動機為聽聞檢警查緝風聲，擔心遭搜索、拘提，才勉為其難出面，且到案後未如實交代，顯見並無接受司法偵審真意，不符合法定自首要件。

另外，薛仕凌為求脫罪，竟透過律師私下聯繫吳姓劇組顧問醫師出庭作證，卻刻意隱瞞其曾交付陳志明30萬元閃兵的關鍵事實，企圖利用不知情的專業醫師為他背書。待完成外界以為的出面自首後，薛仕凌再透過劇組林姓製作人，代擬內容不實的個人聲明洗白。

檢察官認為，薛仕凌不僅毫無悔意，還企圖透過媒體公關操作，以不實聲明將挖花錢買通槍手代測的閃兵犯行，粉飾為單純遭到詐騙的被害人。相較於其他涉案役男多能坦承犯行，薛不僅耗費司法資源，猶砌詞狡辯、態度惡劣，因此具體求處2年6月徒刑。

金鐘視帝薛仕凌因閃兵案上午前往新北地院開庭，並否認檢方起訴相關犯行。記者曾原信／攝影
金鐘視帝薛仕凌因閃兵案上午前往新北地院開庭，並否認檢方起訴相關犯行。記者曾原信／攝影

薛仕凌 閃兵 王大陸

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