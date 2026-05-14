快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟分祖產鬧翻！兄不滿分到爛地還被占用 告弟拆工廠獲准

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。新竹地院認定，弟弟早年雖獲父親同意借地設廠，但借用目的已完成，判須拆除60.65平方公尺建物，並賠償7萬7681元。

判決書指出，謝家兩兄弟母親於2015年過世後，兩人共同繼承位於新竹縣新豐鄉的祖產土地與老宅，並在同年辦理分割。其中一筆土地被分成前後兩塊，哥哥取得後方的土地，弟弟則取得臨路的土地。

哥哥主張，當年因信任弟弟，才將證件交由對方代辦分割，沒想到弟弟卻把臨路土地留給自己，讓他拿到後方袋地。更讓他無法接受的是，弟弟經營的鐵皮工廠還長期占用他名下土地，導致土地根本無法使用，因此提告要求拆除工廠、返還土地，並追討5年來的不當得利。

弟弟則辯稱，工廠早在1986年前就已興建完成，當年是經父親口頭同意借地蓋廠，之後又在1994年間獲准擴建，且工廠已使用近30年，雙方間存在土地使用借貸關係。他認為，既然父親當年同意借地，哥哥繼承土地後也應承受這項借貸關係，不能事後翻臉要求拆除。

法官認為，弟弟確實曾獲父親同意借地設廠，否則大型鐵皮工廠不可能長期存在且還能接通水電。不過，法官也指出，土地借用雖未約定期限，但不能無限期使用。弟弟經營工廠近30年，早已累積一定資力，而且2015年土地分割後，弟弟自己名下已取得379.99平方公尺土地，足夠容納整座工廠。

法官認為，弟弟本身從事廣告工程，具備拆遷與重組工廠能力，沒有理由繼續占用哥哥土地，因此認定借貸目的已完成，借貸關係也在2015年土地分割後消滅。最終判決，弟弟須拆除占用土地上的建物並返還土地，另須給付5年不當得利7萬7681元。

新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。示意圖／聯合報系資料照片
新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。示意圖／聯合報系資料照片

新竹 遺產

延伸閱讀

廠房變殯葬設施芎林拒 陳星宏質詢關切 楊文科：違法必嚴辦

危老重建有哪些稅捐優惠？「1類狀況」地價稅房屋稅最長享十年減半徵收

「被遺忘在樓上的人」全台逾40萬棟老舊公寓無電梯 長者爬樓梯爬到崩潰

民眾參與都市更新重建 務必瞭解法律相關規定

相關新聞

金鐘視帝薛仕凌閃兵案首開庭不認罪「目前沒有可以向大家報告的」

金鐘影帝薛仕凌因涉嫌花錢閃兵，遭新北地檢署依妨害兵役條例起訴，並認為他試圖狡猾脫罪而求處重刑2年6月。新北地方法院今天就薛的部分與閃兵集團首腦陳志明一同開庭，但薛依然不認罪，步出法院時僅表示，「謝謝大家關心、不好意思造成大家困擾，目前還沒有可以向大家報告的。」

影／否認閃兵！薛仕凌：後續開庭都會說明

金鐘影帝薛仕凌因逃避兵役，遭檢方求刑2年6個月，上午首度前往新北地方法院開庭，審查庭很快結束，薛仕凌仍舊否認造假體檢逃避兵役，針對是否真的有遺傳性高血壓，薛仕凌表示下次開庭時會跟法官說明。

要賠33個月的錢！追求名醫蘇一峰貼文「跟黑道掛勾」 女病患緩刑

朱姓女子渴慕常批評時政的台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，追求蘇不到，發表蘇與黑道勾結、浪費醫療資源文字，依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元；朱女上訴，台北地院二審判她緩刑3年，賠償蘇10萬元確定。

兄弟分祖產鬧翻！兄不滿分到爛地還被占用 告弟拆工廠獲准

新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。新竹地院認定，弟弟早年雖獲父親同意借地設廠，但借用目的已完成，判須拆除60.65平方公尺建物，並賠償7萬7681元。

越女回鄉探親...男友花光她310萬 雙手一攤「打牌輸光了」下場判2年

台中楊姓男子和女友交往期間，對方將賣房所得310萬元委託他保管，還特別交代是未來買房需要，楊卻趁她回越南探親4個月期間花用殆盡，女友質問他才說「錢被我賭掉了」、「打牌輸光了」；法院以楊釀女友損失，犯後否認、沒和解，依侵占罪判他2年，可上訴。

住天空樹豪宅、開千萬賓利 41歲彰律公會前理事長涉假交易遭收押

台中地檢署偵辦假交易案，查獲曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄疑主導，陳女近年在臉書曬賓利豪車、住台中富邦天空樹豪宅等，在法界、學界相當活躍，名下掛名多間顧問公司；台中地檢5月1日勞動節當天依偽造文書、洗錢等罪嫌將陳女、陳的秘書向法院聲押獲准，不排除案情將向上突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。