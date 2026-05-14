兄弟分祖產鬧翻！兄不滿分到爛地還被占用 告弟拆工廠獲准

新竹謝家兄弟為祖產反目，哥哥控訴弟弟當年分產時，將臨路土地留給自己，卻把後方袋地分給他，還長年以鐵皮工廠占用其名下土地。新竹地院認定，弟弟早年雖獲父親同意借地設廠，但借用目的已完成，判須拆除60.65平方公尺建物，並賠償7萬7681元。

判決書指出，謝家兩兄弟母親於2015年過世後，兩人共同繼承位於新竹縣新豐鄉的祖產土地與老宅，並在同年辦理分割。其中一筆土地被分成前後兩塊，哥哥取得後方的土地，弟弟則取得臨路的土地。

哥哥主張，當年因信任弟弟，才將證件交由對方代辦分割，沒想到弟弟卻把臨路土地留給自己，讓他拿到後方袋地。更讓他無法接受的是，弟弟經營的鐵皮工廠還長期占用他名下土地，導致土地根本無法使用，因此提告要求拆除工廠、返還土地，並追討5年來的不當得利。

弟弟則辯稱，工廠早在1986年前就已興建完成，當年是經父親口頭同意借地蓋廠，之後又在1994年間獲准擴建，且工廠已使用近30年，雙方間存在土地使用借貸關係。他認為，既然父親當年同意借地，哥哥繼承土地後也應承受這項借貸關係，不能事後翻臉要求拆除。

法官認為，弟弟確實曾獲父親同意借地設廠，否則大型鐵皮工廠不可能長期存在且還能接通水電。不過，法官也指出，土地借用雖未約定期限，但不能無限期使用。弟弟經營工廠近30年，早已累積一定資力，而且2015年土地分割後，弟弟自己名下已取得379.99平方公尺土地，足夠容納整座工廠。

法官認為，弟弟本身從事廣告工程，具備拆遷與重組工廠能力，沒有理由繼續占用哥哥土地，因此認定借貸目的已完成，借貸關係也在2015年土地分割後消滅。最終判決，弟弟須拆除占用土地上的建物並返還土地，另須給付5年不當得利7萬7681元。