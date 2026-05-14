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越女回鄉探親...男友花光她310萬 雙手一攤「打牌輸光了」下場判2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子和女友交往期間，對方將賣房所得310萬元委託他保管，還特別交代是未來買房需要，楊卻趁她回越南探親4個月期間花用殆盡，女友質問他才說「錢被我賭掉了」、「打牌輸光了」；法院以楊釀女友損失，犯後否認、沒和解，依侵占罪判他2年，可上訴。

檢警調查，楊男和女友交往4年多，女友2023年10月將名下房子以1580萬元出售，扣掉房貸等還有518萬元存入銀行戶頭，同年12月再領出400萬元，將其中310萬元放在和楊男同住處保管。

未料楊竟趁女友2024年1月至4月回越南探親時，直接將對方的310萬元花用完畢，女友返台驚覺現金全部被用完，一質問下全案才曝光。

台中地院審理時，楊矢口否認辯稱女友只拿200萬元給他保管，並非310萬元，且女友回越南時有請「組頭」跟他拿錢，女友兒子也跟他拿30萬元，後來自己會簽310萬元本票是因和女友吵架、關係不好，女友要他簽否則不讓離開。

女友證稱，原本將310萬元交給楊要求他好好保管，還特別交代這筆錢是要拿來買房子的，後來從越南回台後詢問楊男錢在哪裡，楊就說「錢被我賭掉了」、「打牌輸光了」，才要求楊簽310萬元本票，2人也吵架分手。

中院查，女子證詞前後一致，也提出相關房地買賣紀錄、金流，楊辯稱「組頭」來跟他拿錢，顯然是幽靈抗辯而無從查證，認定他空口置辯。

中院審酌，楊利用保管女友金錢機會竟侵占，造成對方損失310萬元，且犯後否認、沒和解，依侵占罪判他2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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