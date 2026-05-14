快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

住天空樹豪宅、開千萬賓利 41歲彰律公會前理事長涉假交易遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦假交易案，查獲曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄疑主導，陳女近年在臉書曬賓利豪車、住台中富邦天空樹豪宅等，在法界、學界相當活躍，名下掛名多間顧問公司；台中地檢5月1日勞動節當天依偽造文書、洗錢等罪嫌將陳女、陳的秘書向法院聲押獲准，不排除案情將向上突破。

2021年慈濟基金會為協助台灣取得新冠疫苗，當時律師陳昱瑄等人共同赴衛福部食藥署，完成申請送件程序，預計購買500萬劑BNT德國原廠疫苗。據了解，檢調懷疑陳女從中涉嫌假交易，不排除涉有低價高報情形，差額用於購買黃金洗錢，金流恐高達數十億元。

經查，陳女（41歲）曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片，並發表自己政見、想法，在臉書公開發表後吸引300多人按讚，不少人紛紛留言稱「簡直是Vouge封面」、「名模」，「有女神的感覺。」

陳女10多年前從受雇律師起家，後來成立事務所，名下還有至少3間公司掛名負責人，位址設在新北、台中，從業項目包括企業管理、投資顧問等，有相當經營規模。

陳平時還在東海大學兼課教書，法界、學界均累積不少人脈，但近年在各地法院、地檢署受雇委任執業並不頻繁。

內部人士也發現，陳女臉書還會PO1輛要價千萬、墨綠色的Bentley Continental GT豪車、住台中西區富邦天空樹豪宅等，更不時在豪宅宴請公會律師會員。

台中地檢署4月30日指揮調查局等單位兵分多路搜索，檢察官複訊後以陳涉及偽造文書、洗錢等罪嫌，嫌疑重大，5月1日勞動節當天將她向台中地院聲押獲准。

由於陳涉案程度深，洗錢金額巨大，且牽涉範圍廣闊，檢調對此仍相當低調，不排除後續仍有地二波、第三波查緝。

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書

律師陳昱瑄涉嫌假交易、洗錢，她平日住在富邦天空樹豪宅、開賓利豪車代步。圖／讀者提供
律師陳昱瑄涉嫌假交易、洗錢，她平日住在富邦天空樹豪宅、開賓利豪車代步。圖／讀者提供

台中 BNT 律師

延伸閱讀

環境管理署署長顏旭明涉公務背信 檢認無羈押必要命30萬元交保

台中銀行員涉詐 罰3,200萬 金融業史上最重罰單

「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

光澤診所涉偷拍 承諾撥8千萬設會員保障信託基金

相關新聞

資安院高階內鬼竊資 前瞻研究籌獲中心副主任交保

調查局偵辦國家資通安全研究院內鬼案，今年三月拘提前瞻研究籌獲中心研發組總監彭敏君，分析扣押物證後，懷疑該中心副主任許世璋涉於擔任研發組總監期間，主導個資竊取計畫，新北市調查處前天約談許等七人到案。台北地檢署複訊後，昨天凌晨依個人資料保護法命許廿萬元交保。

住天空樹豪宅、開千萬賓利 41歲彰律公會前理事長涉假交易遭收押

台中地檢署偵辦假交易案，查獲曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄疑主導，陳女近年在臉書曬賓利豪車、住台中富邦天空樹豪宅等，在法界、學界相當活躍，名下掛名多間顧問公司；台中地檢5月1日勞動節當天依偽造文書、洗錢等罪嫌將陳女、陳的秘書向法院聲押獲准，不排除案情將向上突破。

花蓮營養午餐爆圖利廠商 議員、前科長交保

花蓮縣免費營養午餐爆弊案，檢調懷疑四年前國中小營養午餐招標案涉圖利特定廠商，前天搜索並依圖利罪帶回多人，漏夜訊問後，教育處盧姓前科長廿萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者等人均以卅萬元交保，縣府指出，全力配合司法調查，校園營養午餐供應現狀也一切正常。

宜蘭員山鄉長涉侵占代理村長事務費羈押 恐衝擊選情

宜蘭員山鄉長張宜樺遭檢舉涉嫌侵占代理村長事務費，檢方依侵占公有財物罪將張宜樺與前湖北村長李永和等人聲押，法院認為二人有滅證勾串之虞，裁定收押禁見，張宜樺必須停職，由縣府派人代理，消息震驚地方政壇，也衝擊員山鄉選情。

環境管理署署長顏旭明涉公務背信 檢認無羈押必要命30萬元交保

台中地檢署偵辦公務背信案，昨天指揮調查局台中市調處兵分多路搜索，帶回環境部環境管理署署長顏旭明，漏夜偵訊。外傳顏特支費、使用公務車問題涉案；台中地檢以「偵查中」為由，未對外說明，夜間複訊後認定無羈押必要，命顏30萬元交保。

環境部環管署長涉背信 遭調查

台中地檢署偵辦公務背信案，昨指揮調查局台中市調處兵分多路搜索，帶回環境部環境管理署署長顏旭明，漏夜偵訊。外傳顏因特支費、使用公務車問題涉案，民眾黨前立委黃國昌去年底也質疑顏在馬太鞍溪堰塞湖災害期間赴歐，編預算及得標廠商有爭議；台中地檢以「偵查中」為由，未對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。