住天空樹豪宅、開千萬賓利 41歲彰律公會前理事長涉假交易遭收押

台中地檢署偵辦假交易案，查獲曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄疑主導，陳女近年在臉書曬賓利豪車、住台中富邦天空樹豪宅等，在法界、學界相當活躍，名下掛名多間顧問公司；台中地檢5月1日勞動節當天依偽造文書、洗錢等罪嫌將陳女、陳的秘書向法院聲押獲准，不排除案情將向上突破。

2021年慈濟基金會為協助台灣取得新冠疫苗，當時律師陳昱瑄等人共同赴衛福部食藥署，完成申請送件程序，預計購買500萬劑BNT德國原廠疫苗。據了解，檢調懷疑陳女從中涉嫌假交易，不排除涉有低價高報情形，差額用於購買黃金洗錢，金流恐高達數十億元。

經查，陳女（41歲）曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片，並發表自己政見、想法，在臉書公開發表後吸引300多人按讚，不少人紛紛留言稱「簡直是Vouge封面」、「名模」，「有女神的感覺。」

陳女10多年前從受雇律師起家，後來成立事務所，名下還有至少3間公司掛名負責人，位址設在新北、台中，從業項目包括企業管理、投資顧問等，有相當經營規模。

陳平時還在東海大學兼課教書，法界、學界均累積不少人脈，但近年在各地法院、地檢署受雇委任執業並不頻繁。

內部人士也發現，陳女臉書還會PO1輛要價千萬、墨綠色的Bentley Continental GT豪車、住台中西區富邦天空樹豪宅等，更不時在豪宅宴請公會律師會員。

台中地檢署4月30日指揮調查局等單位兵分多路搜索，檢察官複訊後以陳涉及偽造文書、洗錢等罪嫌，嫌疑重大，5月1日勞動節當天將她向台中地院聲押獲准。

由於陳涉案程度深，洗錢金額巨大，且牽涉範圍廣闊，檢調對此仍相當低調，不排除後續仍有地二波、第三波查緝。

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書