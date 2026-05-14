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花蓮營養午餐爆圖利廠商 議員、前科長交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>學生<a href='/search/tagging/2/營養午餐' rel='營養午餐' data-rel='/2/105095' class='tag'><strong>營養午餐</strong></a>弊案引發關注，縣府強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，請鄉親及家長安心。圖／聯合報系資料照片
花蓮學生營養午餐弊案引發關注，縣府強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，請鄉親及家長安心。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣免費營養午餐爆弊案，檢調懷疑四年前國中小營養午餐招標案涉圖利特定廠商，前天搜索並依圖利罪帶回多人，漏夜訊問後，教育處盧姓前科長廿萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者等人均以卅萬元交保，縣府指出，全力配合司法調查，校園營養午餐供應現狀也一切正常。

檢方調查，花蓮縣國中小營養午餐年度經費高達二億七千萬元，攸關全縣二萬一千一百八十九名學生飲食權益。當年第一次招標時，共有七家廠商投標，其中六家為前一年度得標業者，第七家廠商則因資格不符，依法應取消投標資格，其餘廠商則可依既有程序完成招標作業。

檢方指出，教育處後續卻將原本規畫的二大標案撤銷，重新拆分成十個小標案，每案金額仍超過二千萬元，依舊屬於巨額採購。縣府不僅刪除原要求廠商須具備履約能力等資格限制，也同步調降投標門檻，形同替原本資格不符的第七家廠商開路，重新招標後，該廠商也果然順利得標，本案官商關係複雜，持續向上調查。

經檢方偵訊後，教育處體健科盧姓前科長因涉犯貪汙，二十萬元交保，並限制出境、出海；花蓮縣議員吳東昇以三十萬元交保，其陳姓助理十萬元交保。涉案的廖姓、卓姓夫妻檔業者，分別以三十萬元交保；張姓女營養師、也是本案主要承辦人，則以五萬元交保。

議員謝國榮在前年總質詢中質疑，背後恐有高層授意，甚至民代介入施壓。議長張峻也說，前年便接獲民眾檢舉，合理懷疑涉及圖利特定廠商，但政風單位當時向議會回覆稱只是行政疏失。

吳東昇 營養午餐 花蓮

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