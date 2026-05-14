宜蘭員山鄉長涉侵占代理村長事務費羈押 恐衝擊選情

宜蘭員山鄉長張宜樺遭檢舉涉嫌侵占代理村長事務費，檢方依侵占公有財物罪將張宜樺與前湖北村長李永和等人聲押，法院認為二人有滅證勾串之虞，裁定收押禁見，張宜樺必須停職，由縣府派人代理，消息震驚地方政壇，也衝擊員山鄉選情。

五十一歲張宜樺二十八歲時從政，擔任鄉民代表連續三屆，二○一八年投入鄉長選戰成功，因鄉長任期到今年底屆滿，原本已向國民黨領表備戰縣議員，且要由張的妻子、現任縣議員黃雯如參選鄉長，對戰民進黨提名的鄉代李筱婷，如今牽扯司法案件，藍營鄉長、議員選情恐怕都生變。

檢方昨大規模搜索約談，公所財政課長程文杉、工友郭雪玲和及去年離職的黃清堯等人也被傳喚，郭、黃各以十萬元、二十萬元交保，程請回。

檢方調查，前湖北村長李永和因涉假戶口遷徙案，二年前被判當選無效解職，張宜樺指派黃清堯代理，疑似要求黃每月把扣除基本水電開支後的村長事務費，轉匯到已經不是村長的李永和帳戶，李永和再與張宜樺動支使用這筆錢，初估代理近二年的事務費約上百萬元。但張宜樺否認貪圖事務費，並未私用。

去年五月鄉代會開定期大會，就有民進黨鄉民代表針對黃清堯代理村長事務費流向提出質疑，當時的民政課長程文杉答稱，代理村長事務費款項直接匯入代理村長帳戶，另外機要秘書的薪資也依規定發放。