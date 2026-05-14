資安院高階內鬼竊資 前瞻研究籌獲中心副主任交保

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心副主任許世璋（中）涉違個人資料保護法，台北地檢署昨命廿萬元交保。記者張宏業／攝影

調查局偵辦國家資通安全研究院內鬼案，今年三月拘提前瞻研究籌獲中心研發組總監彭敏君，分析扣押物證後，懷疑該中心副主任許世璋涉於擔任研發組總監期間，主導個資竊取計畫，新北市調查處前天約談許等七人到案。台北地檢署複訊後，昨天凌晨依個人資料保護法命許廿萬元交保。

據了解，許世璋為前瞻研究籌獲中心二把手，具資安專業背景，檢調懷疑他是整起竊密計畫「藏鏡人」，不過他否認有指示或教唆部屬去駭侵、蒐集其他單位資料，強調自己不知情；但檢調掌握的相關事證，均指向許涉案。

同案約談彭敏君、沙崙院區前瞻研究籌獲中心技轉組經理吳靜芝、架構組經理黃多睿、研發組科員丁柏楓、副研究員李昱勳、組員歐幸茹，除歐幸茹十萬元交保，其餘五人訊後請回。

據調查，二○二五年間，以彭敏君為首的團隊接獲命令，要研發一套彙整人事公文、核銷資料的行政系統軟體，因系統建置需串接資料庫，彭敏君指示丁柏楓、歐幸茹撰寫爬蟲程式，丁柏楓知悉內部系統漏洞，以李昱勳電腦作為跳板，逾越權限查閱其他單位資料，並將下載的機敏資料彙整後上傳至雲端「許願池」，以「XMAS」為代號，供研發組內部人員使用。

資安院內部稽核，發現丁柏楓曾非法存取機敏資料，並下載使用，為釐清有無資安外洩疑慮，移送檢調偵辦。調查局三月十九日搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳，檢方訊後命彭五十萬元、丁廿萬元、李十萬元交保。

專案小組原認定彭敏君是關鍵人物，但清查扣案物證後，懷疑彭當時的直屬上司、研發組總監許世璋才是整起事件主導者，前天發動第二波偵查，並二度約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳。

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