新聞眼／數發部自毀治理威信

國家資通安全研究院內鬼案越滾越大，被視為資安專業技術幕僚的前瞻研究籌獲中心副主任許世璋，疑是主導個資竊取計畫的藏鏡人，還官運亨通，從研發組總監爬升至副主任，原本在沙崙院區擔任經理的彭敏君，也被拔擢至中央接任總監。數發部不僅內控機制失靈，此事件更凸顯政府數位治理的信任危機。

數發部成立以來，爭議從未停歇，從預算規模過大、龐大出國經費與出差成效遭質疑、資安採購疑雲、數位監管怠惰，甚至一度因打詐成效不彰，被基層檢察官點名是「打詐三大戰犯」之一，如今許世璋涉策畫旗下資安團隊竊取個資案曝光，讓數發部從管理資安淪為資安爭議風暴中心，狠狠戳破了數發部高度「資安治理」的專業形象。

這幾年來，政府不斷擴編數位預算、擴張資安計畫，但外界也開始檢視，監督與內控機制是否有同步強化。數發部與資安院部分人力並非傳統公務體系出身，早年亦自國家資通安全會報技術服務中心、資訊工業策進會等單位延攬人才，在高度技術導向與跨體系用人模式下，若權限管理與監督設計不足，確實可能增加管理複雜度。如何挑選人才、建立審核制度，以及避免內部權限遭濫用，都成為此次事件暴露出的重要問題。

二○二三年揭牌運作的資安院，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護，沒想到自家資安高手卻扮演駭客入侵系統，顯示資安院內部系統存在漏洞，才會輕易讓人攻破。如果連最高層級的資安研究單位，都出現「監守自盜」的狀況，代表數發部從人才挑選到內控防火牆，一條鞭都有狀況，才會導致內鬼事件發生，讓數發部爭議大於成果、口號多於實績。