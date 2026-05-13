影／高金素梅涉詐助理費北檢三度約談 複訊3小時請回預計近日偵結

台北地檢署偵辦立委高金素梅涉詐領助理費案，今天3度約談高金到案，針對以人頭詐領助理費、輸入大陸製快篩試劑兩大區塊進行補強，高筋上午先赴調查局國安站接受詢問，下午自行前往北檢複訊，偵訊3小時候後請回，由於高金助理、金曲歌手Matzka岳父張俊傑羈押期限將屆，全案預計近日偵結。

高金素梅偵訊向媒體表示，「人生當中難免碰到非常困境，對我來講也是如此，但是，我一定勇敢面對」。高金表示，非常謝謝這段期間助理團隊依然在做選民服務工作，也謝謝一路上繼續鼓勵他的朋友，她會繼續加加油。

據了解，檢調今天偵訊重點，圍繞在助理費與大陸製快篩試劑兩大區塊，助理費部分，因張俊傑在外自聘助理，卻向高金請領款項，檢調認為這些助理都是人頭，資金最後回流到高金口袋。

據高金素梅供稱，她不清楚張俊傑自行招聘助理的事，她聘用的公費助理全都合法，都有做事，她沒有涉貪；檢方先前也約談高金弟弟高金建華，認為高金建華也是人頭，諭令50萬元交保。

高金素梅指出，高金建華是他合法助理，服務地區主要在苗栗、台中一帶，所支領的薪資均是合法請領，並不是人頭。

此外，高金素梅也被控規避食藥署規定，用人頭輸入大陸製快篩，高金素梅對此表示，疫情期間因部落有需求，所以才會輸入快篩，輸入的快篩都是合法，至於大陸輸入的部分，她並不知情。

北檢今年2月中旬，指揮調查局國安站搜索高金素梅住家、辦公室等處所，大規模約談17人，高金移送複訊時，因身體不適，偵訊半小時即前往台大就醫，檢方隔天聲押張俊傑獲准，2月13日再傳喚高金出庭，訊後100萬交保。

北檢偵辦立委高金素梅詐領助理費等案，今天3度約談高金到案，偵訊後請回，高金向媒體表示，一定會勇敢面對。記者胡經周／攝影