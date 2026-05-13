聽新聞
0:00 / 0:00
影／高金素梅涉詐助理費北檢三度約談 複訊3小時請回預計近日偵結
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉詐領助理費案，今天3度約談高金到案，針對以人頭詐領助理費、輸入大陸製快篩試劑兩大區塊進行補強，高筋上午先赴調查局國安站接受詢問，下午自行前往北檢複訊，偵訊3小時候後請回，由於高金助理、金曲歌手Matzka岳父張俊傑羈押期限將屆，全案預計近日偵結。
高金素梅偵訊向媒體表示，「人生當中難免碰到非常困境，對我來講也是如此，但是，我一定勇敢面對」。高金表示，非常謝謝這段期間助理團隊依然在做選民服務工作，也謝謝一路上繼續鼓勵他的朋友，她會繼續加加油。
據了解，檢調今天偵訊重點，圍繞在助理費與大陸製快篩試劑兩大區塊，助理費部分，因張俊傑在外自聘助理，卻向高金請領款項，檢調認為這些助理都是人頭，資金最後回流到高金口袋。
據高金素梅供稱，她不清楚張俊傑自行招聘助理的事，她聘用的公費助理全都合法，都有做事，她沒有涉貪；檢方先前也約談高金弟弟高金建華，認為高金建華也是人頭，諭令50萬元交保。
高金素梅指出，高金建華是他合法助理，服務地區主要在苗栗、台中一帶，所支領的薪資均是合法請領，並不是人頭。
此外，高金素梅也被控規避食藥署規定，用人頭輸入大陸製快篩，高金素梅對此表示，疫情期間因部落有需求，所以才會輸入快篩，輸入的快篩都是合法，至於大陸輸入的部分，她並不知情。
北檢今年2月中旬，指揮調查局國安站搜索高金素梅住家、辦公室等處所，大規模約談17人，高金移送複訊時，因身體不適，偵訊半小時即前往台大就醫，檢方隔天聲押張俊傑獲准，2月13日再傳喚高金出庭，訊後100萬交保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。