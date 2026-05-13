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亂用輔助駕駛？租車男一路熟睡撞爛護欄險沒命 抗告下場出爐

聯合新聞網／ 綜合報導

現今車輛多配備<a href='/search/tagging/2/輔助駕駛' rel='輔助駕駛' data-rel='/2/220347' class='tag'><strong>輔助駕駛</strong></a>功能，但法官嚴正指出，駕駛若因依賴系統而入睡，完全喪失控車能力，其危險程度遠比蛇行更加致命。示意圖／AI生成
現今車輛多配備輔助駕駛功能，但法官嚴正指出，駕駛若因依賴系統而入睡，完全喪失控車能力，其危險程度遠比蛇行更加致命。示意圖／AI生成

隨著車輛科技日益普及，許多駕駛習慣在國道上依賴「輔助駕駛」系統減輕疲勞，但若將其當作完全自動駕駛，恐引發致命危機。高雄市一名林姓男子在國道一號駕駛租賃小客車時，因開啟輔助駕駛功能後竟一路熟睡，最終失控自撞護欄，導致車上兩人受傷。林男事後遭警方開罰2萬4000元並吊銷駕照，但他不服處分提出行政訴訟。高雄高等行政法院審理後，認定駕駛在睡眠狀態下無法控車，危險程度「更甚於蛇行」，最終駁回其訴求。

根據判決書內容，這起事故發生於2023年（民國112年）6月1日凌晨1時許。林姓男子當時駕駛一輛租賃小客車，行經國道一號南向274.4公里處時，車輛突然失控撞上外側護欄。

警方獲報到場處理時，林男坦承自己當時行駛於中線車道，雖然單手握著方向盤，但開啟了自動駕駛輔助系統後，精神不濟開始打瞌睡。他向警方供稱：「我在嘉義路段就已經睡著了，不清楚肇事經過，醒來時就已經撞上外側護欄。」這起事故不僅導致林男自身臉部、小腿擦挫傷，同車乘客也慘遭波及，受有頭部撕裂傷及雙膝挫傷。

警方認定林男的行為屬於「以危險方式在道路上駕駛汽車因而肇事」，依《道路交通管理處罰條例》重罰新臺幣2萬4000元、吊銷駕駛執照，並要求其參加道路交通安全講習。

面對嚴厲裁罰，林男不服向高雄高等行政法院提起行政訴訟。林男主張，自己行車時都有遵守交通規則，並沒有超速、飆車或任意變換車道等行為。

他向法官辯稱，車輛所使用的僅是具有定速、跟車等功能的「輔助駕駛」，並非完全自動駕駛。他認為自己沒有做出等同於「蛇行」的危險駕車行為，交通局卻引用《道交條例》第43條的危險駕駛規定來裁罰，不符合行政處分的「法律明確性原則」，實難認定有造成高度交通危險情狀，訴請撤銷原處分。

對此，高雄高等行政法院地方行政訴訟庭法官在審理後指出，駕駛人在道路上行駛，本就負有隨時注意車前狀況、並採取必要安全措施的義務。

法官在判決書中直言，林男明知精神不濟，卻仍仰賴輔助系統並進入睡眠狀態。人一旦睡著，顯然毫無安全控制車輛的可能，這種狀態對周遭用路人造成的生命與身體危害，其危險性甚至「高於在道路上蛇行」，客觀上絕對構成《道交條例》中所指的「以其他危險方式駕車」。

法院最終認定，林男於駕駛過程中睡著並釀成實害結果，警方與交通局的開罰有理有據，裁罰處分並無違法，判決駁回林男之訴，且需負擔300元訴訟費用。

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