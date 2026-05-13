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曾喊不屈服賴政府…高金素梅涉3弊案 今三度北檢應訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等3案等，日前100萬元交保，她對外受訪稱，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任」。台北地檢署日前已2度傳喚高金的弟弟問訊後交保，今天再度傳喚高金素梅到案，目前仍在訊問中。

據了解，檢方日前已二度傳喚高金的弟弟到案訊問，訊後交保，今天下午第三度傳喚高金到庭，稍早，高金抵達北檢接受檢方訊問。

北檢指揮專辦共諜案的調查局國安站人員，今年2月兵分30路搜索高金素梅住處及國會辦公室，高金等人涉貪汙治罪條路詐領助理費、違反醫療器材及詐領協會補助款，並非反滲透法或國家安全法。

今年2月11日因高金身體不適，檢方依貪汙罪諭知限制出境出海，2月13日高金重返台北地檢署複訊，檢察官訊問約3小時後，諭知100萬元交保。高金說，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。希望大家過上一個好年，「馬上幸福」謝謝。

立委高金素梅。聯合報系資料照
立委高金素梅。聯合報系資料照

檢方日前二度傳喚高金素梅的弟弟到案訊問，訊後交保。記者張宏業／攝影
檢方日前二度傳喚高金素梅的弟弟到案訊問，訊後交保。記者張宏業／攝影

高金素梅 北檢 共諜案 貪汙 賴清德

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