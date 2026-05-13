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基隆知名「遠東泡泡冰」傳內鬼 手法曝光侵吞逾11萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子在基隆市遠東泡泡冰店工作時，兩度把收銀機內的營業收入放進自己口袋，還拿起冰店保管箱內的備用金。沒當班時，陳男也以要交給業者為由，讓當班員工把收銀機的錢拿給他，業者知情後提告。法官審理後，依業務侵占、詐欺取財罪，判陳男應執行1年8月徒刑，可易科罰金。

判決指出，陳男2023年5、6月間起，在基隆市知名的「遠東泡泡冰店」工作，負責收銀及販賣冰品等業務。他因有積欠他人債務，2025年8月下旬某日，持石姓業者交付他保管的保險箱鑰匙，打開保險箱後，從中取出1萬2000元備用金，供自己花用。

同年9月1日晚上，陳男又侵吞收銀機內的當日營業收入3萬1526元。9月3日晚上又侵吞當天營業收入款項4萬元，9月4日下午再向當班員工佯稱，要將收銀機內剩餘現金1萬8000元，以及抽屜內備用金1萬元交給石姓業者，要求當班員工把收銀機剩餘現金記錄為「投庫」，並在取得款項後放入自己口袋。

石姓業者查知陳男行為後報案，基隆地檢署檢察官偵辦時，陳男坦承犯行，與石姓業者證述相符，共侵吞遠東泡泡冰店營業收和預備金共11萬1526元，並有泡泡冰店監視影像、營業現金明細表等佐證，依業務侵占、詐欺取財罪嫌起訴陳男。

基隆地方法院審理時，檢察官聲請改依協商程序而為判決。檢察官與陳男在審判外達成協商後，法官依雙方合意內容，認定陳男犯業務侵占罪4罪，各處有期徒刑6月；又犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年8月。如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑3年，並應提供60小時義務勞務，接受法治教育課程2場次。全案可上訴。

陳男在基隆市遠東泡泡冰店工作時，侵吞收銀機的營業收入和保險箱的預備金。基隆地方法院法官審理後，依業務侵占、詐欺取財罪，判應執行1年8月徒刑。聯合報資料照
陳男在基隆市遠東泡泡冰店工作時，侵吞收銀機的營業收入和保險箱的預備金。基隆地方法院法官審理後，依業務侵占、詐欺取財罪，判應執行1年8月徒刑。聯合報資料照

侵占 基隆

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