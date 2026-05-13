法官理由曝光！罵李正皓「蟑螂、性騷前科」 張智倫競選總幹事逆轉免賠

立委張智倫競選期間的總幹事張國炎3年前在LINE群組PO影片，指名嘴李正皓「有性騷擾前科」、「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」等語，李提告求償149萬9999元，一審判張應賠償20萬元。案件上訴，台灣高等法院今廢棄判決，改判張勝訴，免賠確定。

李正皓提告主張，張國炎當時身為張智倫的競選總幹事，卻於2023年11月30日下午3時許，分別於「積穗里大小事」、「中和莒東社區發展協會」及「中和區陽光慈善協會」等群組中，發布他為「性騷前科退選」、「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」等言論影片，貶損他的社會評價，侵害名譽權，請求賠償149萬9999元。

張國炎反駁認為，影片不是他製作的，是認為影片是屬可受公評事項才轉傳群組，且蟑螂不是貶抑之詞，反而可以形容人頑強、不屈不撓。縱使他用詞稍嫌刻薄，仍受言論自由保障，至於「性騷擾前科退選」部分，為眾所皆知事實。

新北地院一審認為，張國炎傳的影片內容已逾越李正皓應該受的公評界線，侵害李正皓的名譽，且根據李正皓退選時發表的言論，並非表示因性平事件退選，判決張應賠償20萬元。

案件上訴，高院認為，根據相關媒體報導曾提及「綠性騷風暴，李正皓退選立委」、「性平事件延燒，李正皓怕傷害綠營退選」等語，認為張信賴公開資料為真實，才加以轉述。

另外，高院指出，張國炎發布言論時，正值立委選舉期間，「選舉蟑螂」、「三賤客」等字語雖有政治投機分子或造謠抹黑者、品行不端或愛耍手段等含義，而貶損、降低李正皓的社會信譽，但在選舉期間，李自願協助參與選舉事宜，本身經歷、品行應受公眾檢驗，並非單純私德，屬得受公評事項。

判決認為，張國炎言論對李正皓政治立場的批判，雖較為尖酸、刻薄，使李感到不快，但未超過可接受的政治諷刺比喻範疇，未逾越一般

人可合理忍受的範圍，改判張國炎免賠確定。