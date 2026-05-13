涉侵占代理村長事務費 宜蘭員山鄉長張宜樺遭法院裁定收押禁見

宜蘭員山鄉長張宜樺遭檢舉涉嫌侵占代理村長事務費，地檢署偵訊後依違反貪汙治罪條例「侵占公有財物罪」，將張宜樺與前湖北村長李永和聲請羈押，宜蘭地方法院今天下午召開羈押庭，認為2人有滅證勾串之虞，裁定收押禁見！張宜樺必須停職，由縣政府派人代理。消息震驚地方政壇，也衝擊員山鄉選情。

檢調昨天大規模搜索約談，漏夜偵訊張宜樺、財政課長程文杉、工友郭雪玲、前湖北村長李永和及去年離職的黃清堯等人，認為張宜樺、李永和犯罪嫌疑重大，且有滅證串供之虞，今天凌晨向法院聲請羈押；郭雪玲、黃清堯各以10萬元、20萬元交保，程文杉請回。

全案起因於鄉公所前機要職專員黃清堯的代理村長案，據了解，原員山鄉中華村長許正東2020年遭罷免，張宜樺指派黃清堯代理；黃後來又因湖北村長李永和涉嫌假遷戶籍當選無效，接著再代理湖北村長約2年。

依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村長可領取每月5萬元事務補助費，代理村長也領取相同費用。

檢方調查，前湖北村長李永和因涉假戶口遷徙案，2年前被判當選無效解職，張宜樺指派黃清堯代理，疑似要求黃每月把扣除基本水電開支後的村長事務費，轉匯到已經不是村長的李永和帳戶，李永和再與張宜樺動支使用這筆錢，初估代理近2年的事務費約上百萬元。但張宜樺否認貪圖事務費，並未私用。

去年5月鄉代會召開定期大會，就有民進黨鄉民代表針對黃清堯代理村長事務費流向提出質疑，當時的民政課長程文杉答稱，代理村長事務費款項直接匯入代理村長帳戶，另外機要秘書的薪資也依規定發放。

檢方朝向「侵占公有財物罪」偵辦，因屬於貪汙重罪，可處10年以上有期徒刑或無期徒刑，宜蘭地方法院下午開羈押庭，裁定張宜樺與李永和收押禁見，鄉長必須停職，縣政府收到公文後指派代理人，消息傳出震驚地方。

現年51歲張宜樺，28歲年輕從政擔任鄉民代表連續三屆，2018年投入鄉長選戰成功，具有基層實力，因鄉長任期到今年底屆滿，他已向國民黨領表備戰縣議員，同黨現任縣議員黃浴沂也爭取連任，演變成藍營自家人內鬥，互不相讓。

至於員山鄉長選情，民進黨提名員山鄉民代表李筱婷參選；國民黨由張宜樺的妻子、現任縣議員黃雯如參戰，這對夫妻檔一路走來努力拚戰，如今因牽扯司法案件，黃雯如參選鄉長的信心勇氣也遭受重挫。

由於涉嫌侵占代理村長事務費，宜蘭縣員山鄉長張宜樺今天下午遭到法院裁定羈押，必須停職由他人代理職務。 圖／翻攝自張宜樺臉書