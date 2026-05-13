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騎車小擦撞後「100減7是多少？」答不出來詐保549萬 判刑4年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鍾姓婦人騎車發生輕微擦撞四處求診，佯裝事故導致重度功能障礙申請保險理賠，壽險公司訪查，她連「100減7等於多少」都答不出來，獲賠549萬7616元，檢方起訴她；台北地院審理，依3個詐欺取財罪判她有期徒刑4年4月。可上訴。

鍾婦向3家人壽保險公司詐保158萬7093元、301萬3427元、89萬7096元，保險公司向她求償，合議庭裁定由民事法庭審理。

鍾婦2020年12月10日騎乘機車行經桃園市中壢區與賴姓騎士碰撞，雖未受傷害，仍前往聯新國際醫院取得「背部疼痛、頭暈」診斷證明，後前往苗栗縣重光醫院詐得「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」診斷證明。

此後，鍾婦於2021年1月到2023年3月密集前往苗栗縣為恭醫院就診、住院治療，並接受簡易智能測驗（MMSE），佯裝對時間感、定向感記憶不佳，持病歷詐領保險金，檢察官黃珮瑜偵辦，依詐欺取財罪起訴她。

鍾婦辯稱，她發生交通事故因喘不過氣去就診，醫師說她有高血壓會導致血管壁破裂，即使受到輕微撞擊也會顱內出血、心悸；鍾婦稱，醫師說失智歸失智，與是否會講話無關，否認詐保。

法官調閱監視器畫面勘驗發現，鍾婦發生事故時，連跌倒都沒有，也沒有任何頭部外傷，不可能導致腦出血、腦水腫，而檢方起訴檢附放射線醫學會的鑑定書，也認為鍾婦並沒有因車禍而導致腦部受傷的事實。

法官調查，鍾婦就醫進行智能測驗時，無論是就診日期、季節，就診地點、「100減7等於多少」的簡易數學、寫一個句意通順的句子，都無法完成，但她與友人的LINE通聯紀錄，卻對保險公司訪視「時間」有明確掌握，顯然是基於詐欺取財犯案。

再依檢察官偵查蒐證，法官認為，鍾婦2023年至2025年生活與一般人無異，除了能在家中使用剪刀裁剪物品、使用玻璃杯裝水飲用，還能騎車搭載兒子出門、在超商使用ATM提領現金、前往郵局存款，甚至在臉書感謝朋友祝福她生日快樂。

此外，法官還認為，鍾婦在法院開準備程序庭時，回答法官的問題無遲緩或遲鈍，對於檢察官起訴她的罪嫌，辯解也侃侃而談、為自己權益為有效答辯，鍾婦於法庭的反應，也證明她無失智及失能，認定鍾婦詐保。

判決指出，鍾婦有謀生能力，佯裝因交通事故失能而取得不實診斷證明書，並以申請保險給付方式詐領保險金，犯罪手段並非輕微，所生損害亦非輕微。

判決說，鍾婦的行為不只干預人壽的整體財產法益，同時影響保險整體風險控管與核保、理賠的衡平機制，考量鍾婦迄並未賠償、未與保險公司和解，依法量刑。

鍾姓婦人（中）詐保549萬7616元判刑4年4月。圖 ／刑事局提供
鍾姓婦人（中）詐保549萬7616元判刑4年4月。圖 ／刑事局提供

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