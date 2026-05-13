中榮代刀風暴／檢求重刑6大理由曝光 希波克拉底誓言淪卸責完美劇本

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地檢今依違反醫師法等起訴5人；檢察官更以6大理由，痛批楊、鄭罔顧病患生命、身教敗壞，將人命當商品給密醫代刀，依醫師法起訴求重刑。

檢察官求刑提到，楊、鄭若自覺技術未成熟，不能勝任病患託付，應透過學術研習、模擬設備訓練等正當途徑精進醫術，2人明知無法勝任該手術，卻欺瞞病患，將「人命」轉化為「商品」讓密醫代刀， 踐踏醫療專業尊嚴，更置病患於不可預測生命風險中。

檢方並引用西方「醫學之父」 希波克拉底誓言（Hippocratic Oath）核心精神在於將病患福祉放在首位，楊、鄭竟以自身醫術尚須精進為由讓廠商代刀，甚至未刷手上刀，無法即時指揮調度醫療應變，若術中出現大出血、過敏休克，廠商也無法即時處理。

而楊、鄭未刷手縱要接手不夠即時，若來不及刷手更恐增加感染，無異於草菅人命，且一旦發生醫療糾紛，病患難以釐清究竟是醫師失誤，還是廠商操作不當，增加求償難度。

檢方直言，希波克拉底誓言對2名醫師或許已不是信仰，而是他們躲避追緝、推諉卸責的完美劇本，更凸顯2人怠於精進醫術，仰賴廠商支撐，嚴重侵犯病患知情同意權，更是對醫療體系內「醫師執照證明專業能力」此一社會公信力的根本背叛。

檢方更痛批，楊、鄭國立中興大學學士後醫學系之臨床醫學教師，其行徑對醫師產生極其惡劣示範效應，其等「捨苦練、求速成、牟私利」之身教，無異向後輩傳遞「商業利益高於病患生命安全」、「醫師就專業知能無庸精進，委由廠商代刀，輕鬆又可獲取利潤」 錯誤價值。

檢方也提到，楊孟寅2008年至2010年有協助病患開立37分不實診斷書以詐領保險金，前經檢察官緩起訴，但至2023年起再涉入廠商代刀，可見他獲得自新機會後又利用醫師身分，犯更嚴重、頻繁行為，起訴求重刑。

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁。聯合報系資料照