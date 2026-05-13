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小崔拖吊弟子自立門戶坑殺車主 檢起訴拖吊蟑螂集團8人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

從惡名昭彰的「小崔拖吊」自立門戶的男子蔡尚璁、許峯頤，單獨或合資成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，新北地檢署今依涉犯組織、詐欺防制條例及刑法網際網路公眾詐欺、詐欺取財未遂、恐嚇危害安全等罪，起訴首腦蔡尚璁、許峯頤及員工共8人。

8人中除蔡、許外，還包括包括陳秉賢、劉峻廷、藍士宸、陳宗聖、陳廷慎、鄭祐安等人，分別擔任拖吊車司機、助手及收帳人員等，符合具持續性、牟利性及結構性的組織犯罪特徵。

檢察官認定，8人利用民眾車輛故障、事故當下焦急無助之際，以網路廣告招攬業務，再以隱匿報價、締約詐欺及現場恐嚇等方式，向車主索取離譜高額拖吊費用，手法具計畫性、組織性且被害人數甚多，嚴重危害社會交易秩序及民眾對道路救援服務之信賴，因此就蔡男組織詐欺部分求刑6年2月，主持、指揮組織罪部分求刑3年10月；許男因坦承犯行，就主持、指揮組織罪部分求刑1年10 月。

起訴指出，該拖吊蟑螂集團犯罪手法為，先在網路大量投放關鍵字廣告，待民眾因車輛故障或事故而聯繫拖吊服務時，當下故意不明確報價，而是先要求車主加入LINE聯繫，再傳送篇幅極長、內容繁複且顯不合理的報價單，利用車主正處於車禍、故障現場，急迫、焦慮之際，誘使其倉促回覆同意，待拖吊完成後，才告知動輒數萬元，甚至逾10萬元的天價拖吊費用。

若車主現場拒絕付款，該集團成員便以「強行扣車」、「拖去停車場」、「車輛將遭變賣或報廢」等語恐嚇被害人，並派遣所謂「業務」、「法務」人員到場施壓、包圍、滋擾，迫使被害人交付款項。經查全案至少有5名被害人，拖吊費分別為12000元、15000、25000、67870及70000元不等，另有案件因被害人及時報警而未遂。即時

男子蔡尚璁、許峯頤從「小崔拖吊」自立門戶，成立「騰至國際」、「宇生國際」繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，新北地檢署今起訴蔡、許及員工共8人。記者李奕昕／翻攝
男子蔡尚璁、許峯頤從「小崔拖吊」自立門戶，成立「騰至國際」、「宇生國際」繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，新北地檢署今起訴蔡、許及員工共8人。記者李奕昕／翻攝

拖吊 蟑螂

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