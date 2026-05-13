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國稅局稽查員查稅遇襲 男子強搶機車鑰匙害受傷遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名國稅局稽查人員前往岡山區一處透天厝勘查營業稅籍，於屋外道路拍照蒐證時，遭屋主蔡姓男子質疑侵犯隱私，蔡男為阻止稽查員騎車離去，竟強奪其機車鑰匙，導致該名查稅員多處擦傷，法官審理後因此依傷害罪判處蔡男拘役55天。

判決書指出，去年8月21日下午4時許，國稅局稽查人員因接獲檢舉，依法前往高雄市岡山某處民宅勘查是否有營業情形，並朝民宅門口拍攝完畢、準備騎車離去時，屋主蔡姓男子突然騎乘機車靠近，不斷質問稽查人員的身分與目的。 

基於公務保密責任，稽查人員未予回應並準備發動機車離開，不料，蔡男為阻擋其離去，竟徒手強握稽查員轉動鑰匙的右手至少10秒鐘，硬生生奪走機車鑰匙，過程中稽查員曾3度口頭警告不可搶奪，但蔡男仍不罷手，導致稽查員手上多處受傷，直至警方獲報到場後，蔡男才將鑰匙歸還。 

法院審理時，蔡男坦承有強制拿取鑰匙的行為，但矢口否認傷害犯行，辯稱僅觸碰對方1至2秒，雙方無拉扯，傷勢非他所為。蔡男更主張，稽查員在其家門口針對性拍照，讓他心生恐懼，為維護個人隱私，自認屬於正當防衛。 

橋頭地院法官審理後認為，搶奪鑰匙過程中，雙方手部互相纏繞包覆，施力拉扯極易造成折扭與擦傷，且有醫院診斷證明與現場照片佐證，蔡男辯詞不足採信，且稽查員是站在公共道路上朝屋外拍攝，且屋內無人，並未侵犯私人領域隱私。

法官指出，蔡男若認遭偷拍，大可報警處理或反向蒐證，但他卻選擇施以強制力奪取鑰匙、妨害他人合法使用機車的權利，目的與手段均不具正當性，且已逾越社會生活上所能忍受之範圍。 

法官審酌，蔡男不思尊重他人權利，以奪取機車鑰匙妨害他人並致傷，犯後始終否認傷害犯行，且未賠償告訴人或取得諒解，犯後態度難認良好，認定蔡男行為同時觸犯強制罪與傷害罪，最終依傷害罪，判他拘役55天，得易科罰金。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

國稅局 高雄市

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