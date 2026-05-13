金錢豹創辦人之子袁復邦涉逃漏稅 掛「總裁」虛名自嘲小秘書主張無罪

台中地檢署2023年偵辦金錢豹酒店負責人袁昶平，涉嫌與酒商勾結逃漏稅4.7億元案，袁的兒子袁復邦在酒店掛名「總裁」，涉案期間搭機潛逃至今年返台才落網、遭追加起訴。台中地院今開庭，袁復邦稱自己僅是虛名，無實際決策權，私下更自嘲只是「小秘書」，主張無罪。

袁復邦在2023年1月18日搭機潛逃出境，逃亡海外3年多，今年1月27日返台入境，隨即遭檢警緝獲到案。檢方依違反稅捐稽徵法等將袁聲押禁見獲准、追加起訴，台中地院3月裁定他200萬元交保。

台中地院今下午開庭，袁復邦否認犯罪，他表示自己雖有幫忙家理金錢豹台灣大道、文心南路店，但沒有參與刷卡機、開立發票等決策，也沒接觸酒商，他在金錢豹無明確職位，僅幫忙活動規畫、促銷活動，或員工請教他增加業績方案。

袁的辯護人說，檢方起訴認定袁復邦是總裁、為金錢豹決策者，檢方推論與事實不符，袁僅有總裁「虛名」但沒決策權，實際主導人是王其俊，王才是真正的大老闆，也有10多年老員工不清楚袁的實際職務，且根據袁私下訊息也自嘲是公司「小秘書」，別人稱他總裁是八大行業客套尊稱。

袁的辯護人也說，袁復邦直至2020年才被冠上總裁稱號，實際上不是真正的總裁，但檢方卻僅以他是金錢豹創辦人袁昶平的兒子，就以不當方式將涉嫌罪名規則於他，主張無罪。

公訴檢察官主張，依相關卷證，金錢豹員工證稱袁復邦有指示說，如果出事的話要講總裁是王其俊，且金錢豹為家族企業，袁昶平就是要培養兒子袁復邦為老闆，其餘就讓證據在審理時自己說話。

法官李依達整理爭點包括，袁復邦在金錢豹2間店職位為何，是否指示員工以刷卡機、開發票等方式逃漏稅捐，及是否犯檢方起訴罪名等。