宜特經理涉假發票牟利上千萬 公司：全面配合調查並啟動內部稽核

調查局台北市調處獲報，指上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨天搜索約4名被告到案，台北地檢署漏偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，均限制出境出海。

檢調追查，許乃瑛與江明宗欣自2020年迄今，藉由職務之便，涉嫌在報價過程中浮報價款，出具3家公司開立的假發票，向欣技資訊請領不實交易金額，待業者收到款項後，資金卻流向許女及江男帳戶中，估計不法獲利上千萬元。

宜特科技今天發聲明表示，針對外界關注宜特公司特定員工涉入採購弊案乙事，全案目前已由法務部調查局介入調查，宜特公司除將配合調查外，亦將啟動內部稽核機制，以釐清事實及責任歸屬。本案目前並無其他員工涉案，宜特公司亦未涉入。

宜特科技表示，惟如經查明特定員工涉及任何違反法律或公司規範情事者，宜特公司將採取必要懲處，絕不寬貸。同時，宜特公司亦將持續強化內部管理與法遵機制，落實企業治理與誠信經營原則，以維護客戶、股東及社會大眾之信賴。