快訊

遭親弟指控性侵12年「家人全漠視」 頂流女星富商尪首發聲

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

聽新聞
0:00 / 0:00

宜特經理涉假發票牟利上千萬 公司：全面配合調查並啟動內部稽核

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

調查局台北市調處獲報，指上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨天搜索約4名被告到案，台北地檢署漏偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，均限制出境出海。

檢調追查，許乃瑛與江明宗欣自2020年迄今，藉由職務之便，涉嫌在報價過程中浮報價款，出具3家公司開立的假發票，向欣技資訊請領不實交易金額，待業者收到款項後，資金卻流向許女及江男帳戶中，估計不法獲利上千萬元。

宜特科技今天發聲明表示，針對外界關注宜特公司特定員工涉入採購弊案乙事，全案目前已由法務部調查局介入調查，宜特公司除將配合調查外，亦將啟動內部稽核機制，以釐清事實及責任歸屬。本案目前並無其他員工涉案，宜特公司亦未涉入。

宜特科技表示，惟如經查明特定員工涉及任何違反法律或公司規範情事者，宜特公司將採取必要懲處，絕不寬貸。同時，宜特公司亦將持續強化內部管理與法遵機制，落實企業治理與誠信經營原則，以維護客戶、股東及社會大眾之信賴。

竹科園區內的宜特科技。聯合報系資料照
竹科園區內的宜特科技。聯合報系資料照

發票 弊案 調查局

延伸閱讀

影／國家資安院高階內鬼浮出 研究中心二把手涉主導竊密20萬交保

台中銀行員涉詐 罰3,200萬 金融業史上最重罰單

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

調查官涉助線上賭博寫程式 賺30萬換來收押停職

相關新聞

環境部環管署長顏旭明驚傳遭檢調帶走 涉嫌公務背信偵辦中

環境部環境管理署署長顏旭明驚傳遭檢調執行，台中地檢署今指揮調查局台中處，通知顏帶回偵訊中，全案朝公務背信罪嫌偵辦；中檢表示，本案現仍持續偵查中，案情尚不便對外說明

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

中榮代刀風暴...檢求重刑6大理由曝 波克拉底誓言淪卸責完美劇本

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，台中地檢今依違反醫師法等起訴5人；檢察官更以6大理由，痛批楊、鄭罔顧病患生命、身教敗壞，將人命當商品給密醫代刀，依醫師法起訴求重刑。

小崔拖吊弟子自立門戶坑殺車主 檢起訴拖吊蟑螂集團8人

從惡名昭彰的「小崔拖吊」自立門戶的男子蔡尚璁、許峯頤，單獨或合資成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，新北地檢署今依涉犯組織、詐欺防制條例及刑法網際網路公眾詐欺、詐欺取財未遂、恐嚇危害安全等罪，起訴首腦蔡尚璁、許峯頤及員工共8人。

金錢豹創辦人之子袁復邦涉逃漏稅 掛「總裁」虛名自嘲小秘書主張無罪

台中地檢署2023年偵辦金錢豹酒店負責人袁昶平，涉嫌與酒商勾結逃漏稅4.7億元案，袁的兒子袁復邦在酒店掛名「總裁」，涉案期間搭機潛逃至今年返台才落網、遭追加起訴。台中地院今開庭，袁復邦稱自己僅是虛名，無實際決策權，私下更自嘲只是「小秘書」，主張無罪。

宜特經理涉假發票牟利上千萬 公司：全面配合調查並啟動內部稽核

調查局台北市調處獲報，指上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨天搜索約4名被告到案，台北地檢署漏偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，均限制出境出海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。