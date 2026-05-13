勾結業者盜賣軍用廢品...8軍官定讞1人緩刑仍上訴 二審今駁回

國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，勾結業者盜賣軍用廢品，一審依貪汙治罪條例補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈等8人緩刑，另龍潭聯保廠上士何一帆判3年7月徒刑。許瑀珈提上訴，台灣高等法院今駁回，維持一審判決，可上訴。

另外，回收業者李冠霖一審被判刑3年也提上訴，高院今改判2年徒刑並宣告緩刑5年，須支付公庫60萬元。

除許瑀珈、何一帆之外，其餘涉案軍官包括分別為陸軍三支部上尉化捕官黃巖昇、三支部湖口甲型聯合保修廠上士江宥恆、補給油料庫士官長趙梅君、海軍基隆後勤支援指揮部士官長湯寶仁、陸軍飛彈光電基地勤務廠士官潘雨新、葉泉佑、空軍第二修護大隊士官長謝宗曄。

9名軍士官涉嫌辦理資源回收等標案時收賄，護航業者得標、協助業者盜賣未列帳廢電池、廢鐵等軍用廢品，或在秤重時抽換磅單、低報重量或以其他物品偷重。

9人在法院審理時認罪，其中許瑀珈等8人因主動繳交犯罪所得，犯罪所得在5萬元以下且情堪憫恕，一審減刑並宣告緩刑4到5年不等，另向公庫各繳交15至70萬元。至於何一帆部分，一審因他接受業者招待喝花酒並收賄，合計達149900元，遭判刑3年7月。

許瑀珈雖獲判緩刑，但仍就一審判決科刑及褫奪公權部分提上訴；李冠霖則針對量刑部分上訴。二審考量李冠霖在偵查中自白，並在法院審理期間繳回29萬餘元犯罪所得，因此撤銷改判。

許瑀珈部分，高院認為，一審已經適用相關減刑規定，刑度已大幅降低，一審也已經審酌各項情狀，難認量刑有何違法或不當之處，因此駁回上訴，維持一審判決。