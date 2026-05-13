快訊

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

勾結業者盜賣軍用廢品...8軍官定讞1人緩刑仍上訴 二審今駁回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，勾結業者盜賣軍用廢品，一審依貪汙治罪條例補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈等8人緩刑，另龍潭聯保廠上士何一帆判3年7月徒刑。許瑀珈提上訴，台灣高等法院今駁回，維持一審判決，可上訴。

另外，回收業者李冠霖一審被判刑3年也提上訴，高院今改判2年徒刑並宣告緩刑5年，須支付公庫60萬元。

除許瑀珈、何一帆之外，其餘涉案軍官包括分別為陸軍三支部上尉化捕官黃巖昇、三支部湖口甲型聯合保修廠上士江宥恆、補給油料庫士官長趙梅君、海軍基隆後勤支援指揮部士官長湯寶仁、陸軍飛彈光電基地勤務廠士官潘雨新、葉泉佑、空軍第二修護大隊士官長謝宗曄。

9名軍士官涉嫌辦理資源回收等標案時收賄，護航業者得標、協助業者盜賣未列帳廢電池、廢鐵等軍用廢品，或在秤重時抽換磅單、低報重量或以其他物品偷重。

9人在法院審理時認罪，其中許瑀珈等8人因主動繳交犯罪所得，犯罪所得在5萬元以下且情堪憫恕，一審減刑並宣告緩刑4到5年不等，另向公庫各繳交15至70萬元。至於何一帆部分，一審因他接受業者招待喝花酒並收賄，合計達149900元，遭判刑3年7月。

許瑀珈雖獲判緩刑，但仍就一審判決科刑及褫奪公權部分提上訴；李冠霖則針對量刑部分上訴。二審考量李冠霖在偵查中自白，並在法院審理期間繳回29萬餘元犯罪所得，因此撤銷改判。

許瑀珈部分，高院認為，一審已經適用相關減刑規定，刑度已大幅降低，一審也已經審酌各項情狀，難認量刑有何違法或不當之處，因此駁回上訴，維持一審判決。

國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，涉嫌勾結業者盜賣軍用廢品。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片
國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，涉嫌勾結業者盜賣軍用廢品。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片

飛彈 貪汙 陸軍

延伸閱讀

NONO被控性侵2女一審無罪 「疑影雖重、終非鐵證」判決理由曝光

政二代顏大鈞吸金上億元 3受害人6000萬債務未和解求「判重一點」

虐死精舍女信徒王薀判關12年 死者家屬轟判太輕：連來上香都沒有

精舍命案藝人李威夫妻判緩刑5年 合議庭判決理由出爐

相關新聞

環境部環管署長顏旭明驚傳遭檢調帶走 涉嫌公務背信偵辦中

環境部環境管理署署長顏旭明驚傳遭檢調執行，台中地檢署今指揮調查局台中處，通知顏帶回偵訊中，全案朝公務背信罪嫌偵辦；中檢表示，本案現仍持續偵查中，案情尚不便對外說明

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

金錢豹創辦人之子袁復邦涉逃漏稅 掛「總裁」虛名自嘲小秘書主張無罪

台中地檢署2023年偵辦金錢豹酒店負責人袁昶平，涉嫌與酒商勾結逃漏稅4.7億元案，袁的兒子袁復邦在酒店掛名「總裁」，涉案期間搭機潛逃至今年返台才落網、遭追加起訴。台中地院今開庭，袁復邦稱自己僅是虛名，無實際決策權，私下更自嘲只是「小秘書」，主張無罪。

宜特經理涉採購弊案遭調查 公司：全面配合並啟動內部稽核

調查局台北市調處獲報，指上櫃公司宜特科技女經理許乃瑛、欣技資訊公司業務江明宗，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨天搜索約4名被告到案，台北地檢署漏偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，均限制出境出海。

勾結業者盜賣軍用廢品...8軍官定讞1人緩刑仍上訴 二審今駁回

國軍陸軍第三地區指揮部及飛彈光電基地勤務廠、海軍基隆後勤支援指揮部、空軍第二修護大隊9名軍士官，勾結業者盜賣軍用廢品，一審依貪汙治罪條例補給油料庫中壢補給分庫上士許瑀珈等8人緩刑，另龍潭聯保廠上士何一帆判3年7月徒刑。許瑀珈提上訴，台灣高等法院今駁回，維持一審判決，可上訴。

中榮代刀風波險重創中榮神外 起因疑來自這個職務的爭奪

台中地檢署偵辦台中榮總代刀案，涉案兩主任級醫師楊孟寅、鄭文郁被依違反醫療法起訴。該案在台中榮總引起相當大的震撼，一般認為是因原神經醫學中心主任沈烱祺去年要屆退引起的職位之爭，未料後來竟演變為事涉醫師操守的超大風暴，楊孟寅、鄭文郁一度傳出會和沈烱祺離開醫院，但後來兩人都留院，僅沈烱祺獲聘出任中國醫藥大學附醫腦中風中心副院長，未造成中榮進一步重創。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。