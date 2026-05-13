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高準精密工業老董勾結賣股集團賣未上市股票2432萬 起訴求刑8年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高準精密工業董事長顏銘毅為改善公司財務狀況，涉嫌將名下掌控的未上市櫃股票賣給賣股集團，交由該集團將高準包裝為GOOGLE、特斯拉合作廠商，營造營運狀況良好、獲利可期的假象，叩客向94名民眾推銷公司未上市櫃股票共2432萬餘元。新北地檢署依違反證券交易法詐偽買賣有價證券等罪嫌起訴顏男、賣股集團成員共32人，並對顏求處8年徒刑。併科1000萬元罰金。

其餘同案被告，賣股集團首腦費守鋐遭求刑7年6月，併科罰金1千萬元；叩客機房首腦柯皓仁求刑6年6月，併科罰金1千萬元，機房幹部及業務員共21人則各求刑1至6年不等徒刑。

起訴指出，2025年間顏男因急需資金與賣股集團搭上線，由幕後金主出資買下高準股票，再交由顏男分割出售。另一方面，顏、費等人著手對外美化高準企業形象及營收表現，並找來不知情的媒體曝光，指稱高準在晶片陶瓷電路基板、光技術都有所突破，可供給無人機產業鏈，以及歐、日大廠的光學鏡片或相關光學產品，獲利前景可期。

至於費男領導的賣股集團，則對投資民眾叩客佯稱，高準是GOOGLE、華碩、特斯拉、英特爾、SONY的指定合作廠商，可一條龍生產電動車、無人機、AI機器人用鏡頭及穿戴設置，握有專利上百項，並即將掛牌上櫃或興櫃，對外銷售高準未上市股票。

高準精密工業董事長顏銘毅為改善公司財務狀況，涉嫌勾結賣股集團吹捧、出售公司未上市股票共2432萬餘元，遭新北地檢署起訴並求刑8年。圖／聯合報系資料照片
高準精密工業董事長顏銘毅為改善公司財務狀況，涉嫌勾結賣股集團吹捧、出售公司未上市股票共2432萬餘元，遭新北地檢署起訴並求刑8年。圖／聯合報系資料照片

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