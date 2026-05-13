光澤診所涉偷拍 承諾撥8千萬設會員保障信託基金

醫美診所涉偷拍案延燒，新北檢警昨天2度搜索光澤診所帶回數人，1名工程師複訊後80萬元交保。光澤診所今天再度發聲明致歉，並承諾將提撥8千萬元成立會員保障信託基金。

愛爾麗診所爆出疑針孔偷拍案後，新北有民眾5日發現光澤診所板橋中山店疑裝有偽裝監視器鏡頭，檢警8日陸續前往光澤醫美診所板橋館前、板橋中山、三峽、三重、新莊5間分店搜索，發現集團營運協理陳男及資訊主管唐男疑指示員工拆除監視器，9日向法院聲請羈押禁見2人獲准。

新北地檢署昨天指揮警方2度搜索光澤診所相關分店，帶回1名鄭姓工程師及數名證人，檢方複訊後今天諭知鄭姓工程師80萬元交保，其餘證人請回。

此外，光澤診所今天再度發布聲明表示，針對近日診所安裝攝影設備造成的憂慮，致上十二萬分歉意，並承諾今天將準備提撥新台幣8000萬元，成立會員保障信託基金，並委請律師、會計師協同監督管理。後續信託金額將視實際情況適時調升，並會在信託程序完成後第一時間公告，確保會員權益皆能獲得最完整的保障。