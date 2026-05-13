快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

王男因不滿鄰居飼養的「豆子」經常朝他吠叫，去年1月7日竟持水果刀刺傷「豆子」，所幸送醫後並無生命危險，目前已康復。飼主事後提告，檢方認為，「豆子」遭受人為重大創傷後，將提高對周遭環境戒心，並影響日後與人類互動能力，等同喪失寵物最重要的陪伴功能，依毀損罪起訴王男。

法官王子榮審理時，決定直接傳喚飼主帶著「豆子」到法庭，由法官親自互動勘驗。據了解，這場特殊「勘驗」歷時近20分鐘。「豆子」剛進法庭時，因陌生環境顯得不安，不時望向主人方向，但隨著相處時間拉長逐漸放鬆。王子榮除觀察傷勢外，也俯身與牠互動、眼神接觸，甚至輕拍頭部、撫摸頸部，「豆子」均未出現攻擊或強烈抗拒反應，之後還直接趴坐在法庭地面。

王子榮指出，自己對「豆子」而言是完全陌生的人，但只要稍加互動，小狗仍願意親近並保持信任，顯示其與人互動能力並未明顯受損；再加上外觀傷勢已痊癒，因此難認已達檢方主張「喪失重要效用」程度。審酌相關證據後認定，現有證據不足以證明王男構成毀損犯行，因此判處無罪。

王子榮受訪表示，他雖沒有養過寵物，卻能體會到飼主對毛小孩的愛跟家人無異，在庭上看到「豆子」亦步亦趨跟著主人，飼主的眼神滿是寵愛，毛小孩與主人之間的互動就像家人一樣，甚至立刻讓他聯想到自己的孩子也是亦步亦趨跟在身邊。

因此他在判決書上寫下附記，在法律體系跟用語中，寵物只是「物」，僅僅只是財產的定位，但在飼主的生活裡，那個生命是每天清晨喚醒家人的鬧鐘，是推開家門後第一個撲上來的擁抱，是深夜裡無聲傾聽所有委屈的忠實夥伴。毛小孩對現代人的意義，早已等同於「不具血緣的孩子」。

他強調，當前的法律構成要件，仍停留於保護「物」的完整性，而非守護「生命」的尊嚴，這種認知上的斷層，即便做出正確的判決，也難以撫平當事人心中的創傷，所以仍必須嚴厲的譴責王男魯莽行徑，絕對不能誤以為這樣的判決結果代表自己所作所為不該被非難，只是在目前法律的限制下，無法給予相對應的刑責。　

雲林地院法官王子榮表示，在法律體系跟用語中，寵物只是「物」，但毛小孩對現代人的意義，早已等同於「不具血緣的孩子」。圖／本報資料照
雲林地院法官王子榮表示，在法律體系跟用語中，寵物只是「物」，但毛小孩對現代人的意義，早已等同於「不具血緣的孩子」。圖／本報資料照

寵物

延伸閱讀

無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

比熊犬中壢車陣逆向狂奔！警鳴笛狂追 助毛孩與飼主團圓

精舍女會計遭虐死命案王薀重判12年 藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

關鍵人物／吳漢成：死因鑑定 法官心證被汙染

相關新聞

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

政二代顏大鈞吸金上億元 3受害人6000萬債務未和解求「判重一點」

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，顏父代為出面，僅與3人和解，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，台南高分院今上午開庭；而未和解3被害人約6000萬元債務不同意以其四成為和解條件，希望法官判重一點。

鐵工酒駕欠交通罰鍰等31萬被追繳 暖心雇主願助他戒酒伸援手

一名有酒癮男子不僅因酒駕曾遭法院判刑，還積欠交通罰鍰與健保費共31萬多元，被法務部行政執行署彰化分署通知到案，彰化分署得知原來其有酒癮，不僅為他轉介酒癮治療，男子雇主也暖心表示願意協助部分費用，男子承諾未來每月分攤繳5千元清償，也會努力戒酒讓生活回歸正常。

花蓮營養午餐招標涉圖利 縣府：全力配合調查外界勿過多猜測

花蓮縣免費營養午餐2.7億招標案疑涉圖利特定廠商，檢調昨天搜索花蓮縣政府教育處等地，並約談多名官員、民代及業者，縣府回應將全力配合司法調查。花蓮縣議長張峻則指出，早在2023年就接獲檢舉，當時質疑拆分標案恐涉及圖利，強調「孩子的食品安全不能成為利益操作工具」。

中榮代刀風暴...主刀醫師沒刷手未著無菌衣 站在旁看廠商「動手術」

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁涉放任醫材廠商替患者動刀，台中地檢今依醫療法、詐欺等起訴2名醫師、3名廠商，檢方勘驗手術房畫面發現，楊、鄭多次擔任主刀確沒刷手、著無菌衣，反而讓廠商執刀，痛斥2人嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益。

男嗆罷免賴士葆志工「要不要我潑你」...挑釁一個打4個 二審再獲無罪

台北市周姓男子去年不滿罷免立委賴士葆團體舉辦連署活動，手拿飲品恐嚇志工「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「我一個打你們4個」等語，被依恐嚇、違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判周無罪，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。