鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

王男因不滿鄰居飼養的「豆子」經常朝他吠叫，去年1月7日竟持水果刀刺傷「豆子」，所幸送醫後並無生命危險，目前已康復。飼主事後提告，檢方認為，「豆子」遭受人為重大創傷後，將提高對周遭環境戒心，並影響日後與人類互動能力，等同喪失寵物最重要的陪伴功能，依毀損罪起訴王男。

法官王子榮審理時，決定直接傳喚飼主帶著「豆子」到法庭，由法官親自互動勘驗。據了解，這場特殊「勘驗」歷時近20分鐘。「豆子」剛進法庭時，因陌生環境顯得不安，不時望向主人方向，但隨著相處時間拉長逐漸放鬆。王子榮除觀察傷勢外，也俯身與牠互動、眼神接觸，甚至輕拍頭部、撫摸頸部，「豆子」均未出現攻擊或強烈抗拒反應，之後還直接趴坐在法庭地面。

王子榮指出，自己對「豆子」而言是完全陌生的人，但只要稍加互動，小狗仍願意親近並保持信任，顯示其與人互動能力並未明顯受損；再加上外觀傷勢已痊癒，因此難認已達檢方主張「喪失重要效用」程度。審酌相關證據後認定，現有證據不足以證明王男構成毀損犯行，因此判處無罪。

王子榮受訪表示，他雖沒有養過寵物，卻能體會到飼主對毛小孩的愛跟家人無異，在庭上看到「豆子」亦步亦趨跟著主人，飼主的眼神滿是寵愛，毛小孩與主人之間的互動就像家人一樣，甚至立刻讓他聯想到自己的孩子也是亦步亦趨跟在身邊。

因此他在判決書上寫下附記，在法律體系跟用語中，寵物只是「物」，僅僅只是財產的定位，但在飼主的生活裡，那個生命是每天清晨喚醒家人的鬧鐘，是推開家門後第一個撲上來的擁抱，是深夜裡無聲傾聽所有委屈的忠實夥伴。毛小孩對現代人的意義，早已等同於「不具血緣的孩子」。

他強調，當前的法律構成要件，仍停留於保護「物」的完整性，而非守護「生命」的尊嚴，這種認知上的斷層，即便做出正確的判決，也難以撫平當事人心中的創傷，所以仍必須嚴厲的譴責王男魯莽行徑，絕對不能誤以為這樣的判決結果代表自己所作所為不該被非難，只是在目前法律的限制下，無法給予相對應的刑責。