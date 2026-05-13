快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

政二代顏大鈞吸金上億元 3受害人6000萬債務未和解求「判重一點」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，顏父代為出面，僅與3人和解，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，台南高分院今上午開庭；而未和解3被害人約6000萬元債務不同意以其四成為和解條件，希望法官判重一點。

台南高分院合議庭上午開庭審理，梁姓女子、李姓及呂姓男子3名未和解受害人到庭，面對顏以四成的和解，梁女等3人均表示「無法接受」。呂說，因3人金額較大尚未和解，但他已自行降到該和解金額，不能差太多。

「很對不起」顏大鈞向梁女等3人致歉，他說，自己能力有限，致和解狀況不如預期，希望能再給一次機會能與你們和解。顏大鈞及律師均認為原審判太重，希望法官能給予緩刑機會。

檢方指出，原審對梁女等3人未和解部分，分處3年2月、3年10月及3年4月部分，量刑太輕。檢方說，顏生活豪奢、揮霍無度，賭博積欠鉅額債務，動起歪腦筋，利用父親光環及「賴某某是乾爹」招攬投資，詐欺6名被害人財物上億元。

檢方表示，現今詐欺猖獗，依比例原則，依法院判例，幫助加重詐欺犯認罪達和解給予緩刑機會，但顏是加重詐欺正犯，部分巨款未和解，不宜給予緩刑，應入監服刑，負起本應負責法律責任。

檢方也認為，顏履行和解全靠父親，若父親不幫忙和解，本身也無法履行和解條件，尤其他有逃亡、藏匿事實，再他仍有數不清債主，無法計算債務達數千萬元，令他難以招架，很可能一走了之、求償無門。上午辯論終結，合議庭預定本月27日宣判。

檢方起訴，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。經檢方追加起訴，累計金額約1.2億元。

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝
台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝

顏大鈞 顏純左 台南 吸金

延伸閱讀

精舍命案藝人李威夫妻判緩刑5年 合議庭判決理由出爐

虐死精舍女信徒王薀判關12年 死者家屬轟判太輕：連來上香都沒有

北市精舍命案 王薀判12年 李威夫妻緩刑

精舍女會計遭虐死命案王薀重判12年 藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

相關新聞

NONO被控性侵2女一審無罪 「疑影雖重、終非鐵證」判決理由曝光

藝人NONO（陳宣裕）遭控性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪追加起訴。士林地方法院今宣判，認定檢方舉證不足，判決無罪。

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

雲林縣王姓男子因不滿鄰居飼養的米克斯犬「豆子」吠叫，竟持水果刀刺傷狗兒，檢方認為王男行為毀損寵物陪伴、互動功能，依毀損罪起訴。雲林地院法官王子榮罕見要求飼主帶著「豆子」出庭勘驗，認定無法證明犬隻已喪失陪伴與互動功能，判決王男無罪。但他在判決書上直言，法律體系至今仍將寵物視為冰冷的「物」，因此無法給予王男相對應刑責，但對飼主而言，那早就是「不具血緣的孩子」。

政二代顏大鈞吸金上億元 3受害人6000萬債務未和解求「判重一點」

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，顏父代為出面，僅與3人和解，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，台南高分院今上午開庭；而未和解3被害人約6000萬元債務不同意以其四成為和解條件，希望法官判重一點。

鐵工酒駕欠交通罰鍰等31萬被追繳 暖心雇主願助他戒酒伸援手

一名有酒癮男子不僅因酒駕曾遭法院判刑，還積欠交通罰鍰與健保費共31萬多元，被法務部行政執行署彰化分署通知到案，彰化分署得知原來其有酒癮，不僅為他轉介酒癮治療，男子雇主也暖心表示願意協助部分費用，男子承諾未來每月分攤繳5千元清償，也會努力戒酒讓生活回歸正常。

花蓮營養午餐招標涉圖利 縣府：全力配合調查外界勿過多猜測

花蓮縣免費營養午餐2.7億招標案疑涉圖利特定廠商，檢調昨天搜索花蓮縣政府教育處等地，並約談多名官員、民代及業者，縣府回應將全力配合司法調查。花蓮縣議長張峻則指出，早在2023年就接獲檢舉，當時質疑拆分標案恐涉及圖利，強調「孩子的食品安全不能成為利益操作工具」。

中榮代刀風暴...主刀醫師沒刷手未著無菌衣 站在旁看廠商「動手術」

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁涉放任醫材廠商替患者動刀，台中地檢今依醫療法、詐欺等起訴2名醫師、3名廠商，檢方勘驗手術房畫面發現，楊、鄭多次擔任主刀確沒刷手、著無菌衣，反而讓廠商執刀，痛斥2人嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。