鐵工酒駕欠交通罰鍰等31萬被追繳 暖心雇主願助他戒酒伸援手

一名有酒癮男子不僅因酒駕曾遭法院判刑，還積欠交通罰鍰與健保費共31萬多元，被法務部行政執行署彰化分署通知到案，彰化分署得知原來其有酒癮，不僅為他轉介酒癮治療，男子雇主也暖心表示願意協助部分費用，男子承諾未來每月分攤繳5千元清償，也會努力戒酒讓生活回歸正常。

彰化分署「交通專案」加強執行催繳車輛相關稅費罰鍰，發現一名家住南投男子交通罰鍰及健保費欠款竟高達31萬元，男子是鐵工，有酒癮，他說，多年來每天至少都要喝一瓶啤酒，若沒有喝酒就輾轉難眠，也因此多次酒後騎車，甚至遭法院判刑。

男子說，自從他的孩子上小學後，更加體會到自己揹負的家庭責任，加上父親及他的老闆不斷鼓勵他戒酒，他也開始正視自己的酒癮問題，希望能戒酒，不要再因喝酒而誤事。

因此彰化分署立即提供酒癮戒治相關資訊，並協助轉介酒癮治療，而一直鼓勵男子戒酒的雇主得知他有意接受酒癮治療後，也表示願意協助他負擔部分治療費用，讓男子很感動老闆的雪中送炭，他說，自己過去曾逃避面對問題，現在為了家人與支持自己的親友，決定勇敢接受治療，解決問題，也跟彰化分署承諾，未來每月繳5千元逐步清償欠款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康