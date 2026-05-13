花蓮營養午餐招標涉圖利 縣府：全力配合調查外界勿過多猜測

花蓮縣免費營養午餐2.7億招標案疑涉圖利特定廠商，檢調昨天搜索花蓮縣政府教育處等地，並約談多名官員、民代及業者，縣府回應將全力配合司法調查。花蓮縣議長張峻則指出，早在2023年就接獲檢舉，當時質疑拆分標案恐涉及圖利，強調「孩子的食品安全不能成為利益操作工具」。

據了解，檢方鎖定的是4年前花蓮縣國中小營養午餐採購案，懷疑教育處在招標過程中，涉嫌透過放寬資格條件、拆分標案等方式，替特定廠商開路，因此展開偵辦。

檢調昨天搜索教育處等地，並帶回多名相關人員訊問，經檢方漏夜複訊後，教育處體健科前盧姓科長因涉犯貪汙，20萬元交保，並限制出境、出海；花蓮縣議員吳東昇以30萬元交保，其陳姓助理10萬元交保。

涉案的廖姓、卓姓夫妻檔業者，分別以30萬元交保；張姓女營養師、也是本案主要承辦人，則以5萬元交保。檢方後續仍將持續比對相關資料與金流，不排除進一步向上追查，擴大偵辦範圍。

花蓮縣政府回應，本案已進入司法程序，縣府將全力配合檢調釐清事實，由於目前仍處於偵訊與調查階段，希望外界不要有過多的猜測，最終結果應以司法調查結果為準。

議長張峻則透露，2023年便接獲民眾檢舉，指出營養午餐採購原先規畫為兩大標案，開標時共有7家業者投標，其中1家因資格不符，理應失去投標資格，但教育處卻選擇直接廢標，之後再拆分成10個小標重新招標，最終7家業者全數得標。

張峻說，當時就合理懷疑其中恐涉及圖利特定廠商，政風單位當時向議會回覆稱只是行政疏失，想不到如今檢調已查出疑似貪汙相關事證，強調孩子營養午餐的食品安全，絕不能成為利益分操作工具。