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中榮代刀風暴...主刀醫師沒刷手未著無菌衣 站在旁看廠商「動手術」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁涉放任醫材廠商替患者動刀，台中地檢今依醫療法、詐欺等起訴2名醫師、3名廠商，檢方勘驗手術房畫面發現，楊、鄭多次擔任主刀確沒刷手、著無菌衣，反而讓廠商執刀，痛斥2人嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益。

中檢起訴指出，楊孟寅、鄭文郁為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、2名林姓醫材廠商進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全及醫療品質。

檢方訊時，楊孟寅起初狡辯否認、避重就輕，直到被聲押時他才坦承違反醫師法、詐欺，有授權給廠商執行醫療行為逾越界線，自己手術前一定會告知病患，手術時他會在場全權負責，但不會特別告知有其他人會協助手術；鄭文郁同樣至被聲押時才改口認罪。

陳姓醫材廠商說，他是得標廠商，受主刀醫師楊、鄭指示，持自己準備的醫材、血氣化槍等替患者手術，且楊、鄭大多未刷手上刀，且自己代執行手術1刀利潤3萬元，手術大多負責電燒止血、抓取病患組織，協助醫師處理卡住或較難處理部分。

林姓廠商說，有跨越藍線到手術台操作、觸碰患者身體，執行鎖緊、轉鬆體內螺絲；另名林姓廠商說，在鄭文郁要求下操作器械裝置OPAL椎間融合器、VIPER固定系統等醫材到病患身上，配合代刀是為使鄭能繼續向病患推薦使用他們的醫材，公司並將銷售額2、3成「公關費」給鄭、楊。

多名醫師、護理師及麻醉師也證稱，看過醫材廠商在鄭、楊同意下為患者動手術、操作儀器。

曾接受手術的患者也直言，若術前知道會被廠商開刀，就不會同意接受手術，自己術後持續腰痛，幾次回診都沒改善；還有患者子女說，是基於楊、鄭專業才付高額手術、自費醫材費，事前知道是廠商動刀也不會同意。

檢方勘驗2023年3月開刀房畫面，楊孟寅是主刀醫師，但畫面起初僅有陳姓廠商持內視鏡、器械伸入病患脊椎，協助的張姓醫師則雙手抱胸在旁觀看，一旁醫護閒聊、笑鬧說「沒關係啦！我們不要給張醫師壓力」，過程僅有陳獨自操作手術，並口頭指導張，一邊夾出組織物。

另段畫面同樣是楊主刀，但他未刷手、沒穿無菌衣，口頭指導後就疑似就走出手術房，2名協助醫師也沒持手術器械，實際由林姓廠商操作將釘狀物放入病患脊椎間隙，疑似替患者做係脊椎融合術。

勘驗也發現，鄭文郁主刀時她沒刷手、未著無菌衣，並由陳姓廠商操作稱「這個電燒久就會壞」，鄭背對患者和他人聊天，並稱「昨天訂的那個都是肉，我吃到快吐」，抱怨晚餐菜色。

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅。圖／報系資料照
台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅。圖／報系資料照

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁。圖／報系資料照
台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁。圖／報系資料照

台中 醫師 手術 榮總

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