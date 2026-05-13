男嗆罷免賴士葆志工「要不要我潑你」...挑釁一個打4個 二審再獲無罪

台北市周姓男子去年不滿罷免立委賴士葆團體舉辦連署活動，手拿飲品恐嚇志工「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「我一個打你們4個」等語，被依恐嚇、違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判周無罪，可上訴。

檢方起訴指出，周2025年4月1日晚間6時許，在台北市文山區某超商消費時，見罷團志工正在舉行罷免賴士葆連署活動，而心生不滿，他高舉手上拿的飲品，向志工表示「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「妳要我試嗎」，還咆哮「來阿，我一個打你們4個」等語。

檢方認為周的行為導致志工心生畏懼，並妨害罷免案的連署，認定周涉犯選罷法以其他非法方法妨害他人為罷免案連署、刑法恐嚇危害安全罪嫌。

周坦承有說過相關言論，但否認犯行，供稱志工在警詢時沒有主張罷免案秩序有遭妨害或中斷，也無證據證明他有妨害罷免案連署的犯意，他只是本於吵架的意思，且志工們沒有任何恐懼。

台北地院一審認為周相關發言並拿飲品靠近志工，目的是為了爭辯、嗆聲，並展示手中拿的不是咖啡，無從認定周涉有恐嚇危害安全罪犯行，或是出於妨害他人罷免案連署的犯意，判決周無罪。

檢方提上訴，高院認為周是因為見聞志工們在超商外占用騎樓進行罷免聯署活動，覺得志工行為影響超商做生意而提出質疑，並因不滿志工的回復方式，才有相關發言並持手中飲品靠近，言論和行為難認有何恐嚇犯意。

高院指出，自糾紛發生開始，雙方語氣均激烈，志工們言行氣場較周毫不遜色，彼此針鋒相對的氣勢相當，志工也未顯露任何心生畏懼，因此再度判決周無罪。