地政士申請都更預審案 補件夾2.5萬現金貪汙行賄 緩起訴罰10萬

張姓女地政士兼建設公司員工為加快都更預審案，去年3月19日涉嫌將2萬5千元現金及補件資料遞給台北市大安地政事務所王姓技士，技士將資料連同卷宗送請陳核，核稿人員發現現金，通報政風人員。台北地檢署今偵結，張女坦承貪汙行賄罪，考量深感悔悟，緩起訴2年，支付公庫10萬元。

緩起訴指出，張女去年負責代建設公司至大安地政事務申請都更預審案，去年1月第一次申請預審，未附屋頂板勘驗完成申報紀錄及建照執照設計圖，遭承辦技士駁回；去年3月19日，張女為促請技士注意處理案件加速通過時程，打電話確認技士有上班，中午赴地政事務所，將25張千元鈔票放進小信封袋，連同建築執照申請報備備查表等資料，一起放進透明L型資料夾，再放入A4大小的白色信封袋，且請技士檢查補件資料，暗示查看夾帶的現金。

檢方查出，當時技士正在忙其他事務，請張女直接將補件資料放在辦公桌上就可離開，直至4月2日技士將補件資料連同都更預審卷宗送請陳核，3天後，測量課技正核稿翻閱卷宗時發現2萬5千元現金，通報政風人員處理，廉政署依法送辦。

檢方認定，張女涉犯貪汙治罪條例非公務員對公務員不違背職務行求賄賂罪，考量張女認罪、無前科、深表悔悟等，給予緩起訴2年，支付公庫10萬元。