棉被蓋頭、手腳壓制悶死9月大女嬰 托嬰中心保母二審改判4年8月徒刑

新北市板橋區米綺托嬰中心保母胡佩瑩4年前午睡期間，先讓9個月大女嬰趴睡，並拿棉被覆蓋頭部，再以手腳壓制，造成女嬰窒息身亡，一審依過失致死罪判胡女3年徒刑。檢方和胡女均提上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判胡女4年8月徒刑，可上訴。

另外，一審也依過失致死罪判托嬰中心負責人林德男5月得易科罰金之刑、托育人員林瑋判處6月得易科罰金之刑、托育人員劉宣伶則處8月徒刑。案件上訴後，高院今改判林德男9月徒刑並宣告緩刑2年、林煒判處10月徒刑並宣告緩刑2年、劉宣伶則改判1年徒刑。

高院指出，胡佩瑩等4人過失情節重大，一審漏未審酌，另4人已經和被害人家屬達成和解，並且支付調解金，因此撤銷改判。高院認為，檢察官上訴主張量刑過輕有理由，因而提高刑度；另林德男、林煒部分，審酌被害人家屬意見，而宣告緩刑。

一審判決指出，胡佩瑩2022年3月22日開始負責照顧女嬰，她同年4月12日下午1時53分許在教室安撫女嬰睡覺，先以棉被蓋住女嬰頭部、再讓女嬰趴睡，她側躺女嬰身旁，手腳分別壓在女嬰頭頸部、腿部，壓制女嬰入睡，直到下午2時11分才鬆開，起身照顧其他小孩，之後未再關注女嬰狀況。

當時，同在教室的劉宣伶未阻止胡佩瑩的行為，林煒則在中午12時許離開教室，但他下午4時許進入教室後，坐在距離女嬰位置不遠處，與其他小孩玩耍，見午休時間結束已久，女嬰仍維持趴姿不動，卻未去查看狀況。

女嬰直到同日下午4時52分才被發現四肢發黑、全身僵硬、臉部發紫，早已無呼吸心跳，送醫急救仍因頭部被棉被覆蓋，處於二氧化碳堆積高濃度環境，造成呼吸性酸中毒身亡。

一審認為林德男有善盡管理、監督保母之責，應督促保母以安全方式安撫嬰幼兒，關注用不當方式照護的保母，卻疏於注意，也應負過失責任。