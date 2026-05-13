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原住民獵人網售自製獵槍遭逮 法官以尊重文化判緩刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名具魯凱族身分的杜姓男子，因在臉書社團公開販售非制式獵槍，遭基隆市警方查獲，但考官考量其僅販售1支且身患重病，依非法販賣非制式獵槍未遂罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，同案涉案製造獵槍的親友則因行為符合原住民傳統文化習俗，獲判無罪。 

判決書指出，魯凱族原住民杜姓男子於2024年4月間，在臉書社團發布包含槍枝照片及客製化貼文，意圖販賣非制式獵槍，基隆市警方執行網路巡邏時發現該貼文，隨即喬裝為買家，透過通訊軟體以1萬8千元的價格，約定購買1支槍支。

雙方於同年4月3日約在高雄市面交，杜男當場提供2支非制式獵槍供買家試射，員警於試射後尚未付款之際，當場表明身分並依法查扣槍支，致其販賣行為未遂。 

合議庭法官審理後認為，槍砲彈藥刀械管制條例雖保障原住民基於生活與文化需要持有自製獵槍，但杜男欲販賣的對象是不具原住民身分的員警，且販賣前未經確認買家身分，此舉已偏離原住民傳統習俗文化目的，然而杜男販賣數量僅1支，與大量販售之惡性不同，且杜男患有烏腳病，生活仰賴殘障補助。

法官認定若處以法定最低度刑仍嫌過重，因此給予減刑，判處有期徒刑2年，併科罰金5萬元，並宣告緩刑5年，期間須提供180小時義務勞務及接受4次法治教育。 

不過法官也查出，槍支是由杜男的親友製造，但親友製造獵槍是為了驅趕騷擾農作物的動物及狩獵使用，且親友對原住民文化深感興趣，後來才將獵槍贈與杜男作為文化傳承與收藏。 

橋頭地院法官基於尊重原住民族文化及保障其狩獵權利，只要原住民相互間製造、轉讓或持有自製獵槍之目的，與其傳統習俗文化有關，即符合刑事免責要件，因此給予無罪處分。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

魯凱族 原住民 傳統習俗

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