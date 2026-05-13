台中少婦產下健康男嬰竟從11樓丟下慘死 開庭主張情堪憫恕求緩刑

台中夏姓女子和前男友分手前發現懷孕，產下1名健康男嬰後卻直接將他從11樓拋下釀墜落花圃慘死，檢方依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴她；台中地院國民法庭今開庭，夏及辯護人否認，辯稱應該論刑度相對低的生母殺嬰罪論處，並主張情堪憫恕、緩刑。

台中地檢起訴指出，夏女（24歲）和莊姓男友交往，2023年9月生下1名女兒，但雙方2024年3月分手前夏女就已經懷孕，她並於同年11月28日在太平區11樓的住處內生下1名男嬰。

未料夏女因和莊男分手心生不滿，竟不顧兒子甫出世，是剛落地的健康男嬰，她竟將兒子用毛毯包裹放在房間窗框，沒多久夏女情緒激動下，竟然將親生兒子從窗戶向外推落，釀男嬰自11樓掉落1樓社區花圃，當場全身骨折、臟器損傷慘死。

檢方去年底偵結，依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴夏女，全案移審後，由台中地院國民法庭審理。

台中地院今開準備程序，審判長陳鈴香詢問夏女就起訴事實有無意見，夏表示由辯護人回答；夏的辯護人說，夏女否認犯行，但就起訴客觀事實不爭執，認為應改論刑法第274條第1項生母殺嬰罪。

另在公訴檢察官詢問後，夏的辯護人表示主張刑法第59條情堪憫恕，並希望替夏女爭取緩刑。

陳鈴香整理3項爭點，包括本案構成檢方起訴成年人故意對兒童為殺人罪，或生母殺嬰罪，以及有無適用刑法第59條情堪憫恕、第74條第1項緩刑等。

檢辯雙方也就本案男嬰死亡照片是否作為證據表示意見，公訴檢察官認為在直接審理原則下，男嬰墜樓照面有必要審酌，但考量可能血腥、具刺激性，可用降低飽和度處理；辯護人則認為，因照片過度血腥不希望呈現，應有其他替代證據；陳鈴香表示合議庭將再評議。