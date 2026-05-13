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男不滿女性友人未聯繫 向她家人狂訂瘦肉粥、意麵棄單下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年11月間因未能與女性友人聯繫而心生不滿，竟向對方家人所經營店家下訂皮蛋瘦肉粥20碗、鍋燒意麵7碗後棄單，致使店家損失1955元憤而提告，陳遭揪出後坦承犯行，台南地院認他犯詐術致人損害財產罪處罰金8000元，可上訴。

檢方起訴，陳因未能與女性友人取得聯繫而心生不滿，竟對其家人所經營店家下單購買食品並棄單方式表示不滿、發洩情緒。他於去年11月2日下午4時50分許，以手機撥打至店家，下訂皮蛋瘦肉粥20碗、鍋燒意麵7碗合計1955元，以此詐術使店家作其所訂購餐點，而陳並未前往取餐且未付價金，致店家受有損害。

陳於偵訊時坦承不諱，與店家於警詢時證述相符，並有勘察採證同意書、手機通話記錄截圖等佐證，事證明確。

台南地院審酌，陳因未能與友人取得聯繫而心生不滿，竟對其家人所經營店家下單購買食品並棄單方式表示不滿、發洩情緒，使店家耗材製作皮蛋瘦肉粥20碗、原味鍋燒意麵7碗，致受有財產損害，缺乏尊重他人財產權觀念。

法官兼衡其犯罪動機、目的、手段、店家所受財產損失，及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，認他犯詐術致人損害財產罪處罰金8000元，如易服勞役，以1000元折算一日。

台南地院審酌，陳男因未能與友人取得聯繫而心生不滿，竟對其家人所經營店家下單購買食品並棄單方式發洩情緒，認他犯詐術致人損害財產罪處罰金8000元。圖／本報資料照片
台南地院審酌，陳男因未能與友人取得聯繫而心生不滿，竟對其家人所經營店家下單購買食品並棄單方式發洩情緒，認他犯詐術致人損害財產罪處罰金8000元。圖／本報資料照片

台南 提告

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