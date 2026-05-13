高科大前總務長林威成勾結胞弟包工程 把學生當廉價勞工重判12年

國立高雄科技大學前總務長林威成與該校專委李振宏，被控護航林的胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，林威成甚至派學生到胞弟公司實習當廉價勞工，因品質不佳，導致系統常常故障，雄檢偵結起訴林威成等8人，高雄地院審理後，林威成涉貪部分重判12年、林韋体9年，李振宏4年，其餘人則判6月至2年徒刑。

50歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，隔年兼任高科大總務長。

檢調查出，林威成早在高應大任職時，便將資工系開發的車牌辨識軟體，移轉給胞弟林韋体經營的展源浩科技公司，讓展源浩無償使用該套車辨軟體。

2017年9月間，高應大要建置校門車辨系統，林威成便推薦由展源浩承包，當時專案由該校專委李振宏負責，李便協助護航，讓展源浩公司得標。

三校合併後，校方有意將五處校區的車道及車牌辨識系統整合，李振宏便與林威成、林韋体合作，量身打造標案，讓展源浩成功以800萬元拿下標案，事後林韋体隨即轉600萬元至林威成帳戶。

林威成接任總務長後，林韋体公司依法必須迴避，林卻改借用其他公司名義投標，並將標案設定成特定規格，如柵欄機特別規定箱體外殼厚度，還要求配備造價昂貴的「星光級」攝影機，卻僅搭配解析度低劣的主機，以特規品排除競爭對手，成功拿下高科大8件標案，再以不實發票核銷得利。

不僅於此，林還利用產學合作機會，讓研究生前往胞弟林韋体經營的展源浩公司實習，實則將學生當成廉價勞工，使喚研究生撰寫標案程式，因品質低落，害高科大車管系統常常故障。

檢調偵辦時，林韋体雖坦承部分犯行，但他極力廻護哥哥，打算一人扛下罪責，林威成則犯後態度惡劣，飾言狡辯犯行，甚至還曾向胞弟炫耀靠開假發票賺千萬元。

檢方當時痛斥林威成身為教授，卻貪圖私利，考量他所涉採購案範圍廣、時間長、金額龐大，依貪汙、洩密等罪起訴涉案8人，其中林威成具體求刑18年，林韋体、李振宏則求刑16、17年。

高雄地院審理時，林威成否認擔任展源浩公司隱姓股東，還稱當初出資的150萬元入股金是給胞弟的借款，但林威成等人說法不被法官採信。

法官痛斥林威成身為國立大學資深教授及行政高層，卻利用產學合作、校園採購機會監守自盜、裡應外合，犯行長達10年卻未見悔意，依「三人以上共同詐欺取財」、「對主管事務圖利」等罪重判12年，褫奪公權5年，得易科罰金部分合併判刑2年，犯罪所得221萬餘元沒收。

林韋体判9年，褫奪公權4年，得易科罰金部分2年，犯罪所得估198萬元；該校事務組人員李振宏、莊文綺則依圖利罪判刑4年、2年；其餘4人則依商業會計法、政府採購法等罪，判3月至1年2月，均得易科罰金。