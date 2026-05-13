元配聰明提告「一部請求」 讓外遇兩造攤賠內鬥告上法院

徐姓女子與朱男因發生婚外情，遭朱男配偶葉女提告求償，徐女在清償35萬餘元賠償金後，回頭控告朱男應分擔一半金額，卻遭法院判決敗訴。嘉義地方法院表示，葉女在前案僅針對徐女個人進行「一部請求」，並未免除朱男的賠償責任，因此徐女無權要求男方分擔，裁定駁回。仍可上訴。

這起案件起於徐女與朱男在2024年間發生多次性行為，侵害葉女配偶權。桃園地院前案判決徐女應賠償35萬元，徐女於2026年2月11日連同利息與裁判費共匯款35萬9894元清償完畢。徐女主張，兩造為共同侵權行為人，依民法規定應各自分擔二分之一，遂要求朱男償還17萬9947元。

朱男在庭上坦承外遇有錯，但他表示葉女原先對此並不知情，是徐女事後寄送照片給葉女才導致傷害，且他已接受與葉女離婚的結果，不願幫徐女出這筆賠償金。

嘉義地院審理，葉女在前案訴狀中明確僅將徐女列為被告，且法院是基於徐女個人身分、經濟狀況及侵權情狀判處精神慰撫金。這種做法屬於法律上的「一部請求」，即債權人僅對其中一名債務人請求部分給付。

由於葉女並未對朱男請求賠償，朱男對葉女的債務責任並未因徐女的清償而獲得免除。法官認為，在男方責任尚未免除的前提下，徐女請求男方分擔賠償金並不符民法要件，最終判決徐女敗訴。