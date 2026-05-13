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花蓮營養午餐爆圖利疑雲 檢調搜索教育處 教育處前科長、藍議員交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，檢調昨天搜索縣府教育處等處，懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保，目前已有6人交保，檢調不排除持續向上追查擴大偵辦。

據了解，花蓮縣國中小營養午餐年度經費高達2億7千萬元，攸關全縣2萬1189名學生飲食權益。當年第1次招標時，共有7家廠商投標，其中6家為前一年度得標業者，第7家廠商則因資格不符，依法應取消投標資格，其餘廠商則可依既有程序完成招標作業。

不過，教育處後續卻將原本規畫的2大標案撤銷，重新拆分成10個小標案，每案金額仍超過2千萬元，依舊屬於巨額採購。外界質疑，縣府不僅刪除原本要求廠商須具備履約能力等資格限制，也同步調降投標門檻，形同替原本資格不符的第7家廠商開路，而重新招標後，該廠商也果然順利得標，引發地方議論。

據了解，全案恐不只是單純行政疏失，背後疑似有人主導運作，檢調調查是否有高層默許特定廠商參與協調，甚至涉及聯合圍標、利益分配等不法情事，由於當年業者曾以「三章一Q」名義，向中央爭取營養午餐補助，檢調也懷疑是否涉及不實申報。

所謂「三章一Q」，包括CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品等認證制度，以及可追溯來源的生鮮食材。檢調正比對相關文件與供貨資料，釐清補助申請與實際供應內容是否一致。

另外，花蓮縣議長張峻2023年以書面質詢方式指出，縣府疑似刻意降低廠商資格標準，合理懷疑有圖利特定業者之嫌，更批評若食材品質把關失守，恐讓全縣中小學生淪為「食安白老鼠」。

花蓮縣議員謝國榮也在童年總質詢中指出，第1次招標時，資格不符廠商未遭排除，教育處反而直接宣布廢標，並於3天後重新公告招標，同時刪除原本規定的履約能力等基本資格條件，質疑縣府二度招標目的，就是為了讓特定廠商能順利取得標案，並懷疑背後恐有高層授意，甚至民代介入施壓。

花蓮地檢署昨天指揮調查局兵分多路搜索花蓮縣政府教育處等地，懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。本報資料照
花蓮地檢署昨天指揮調查局兵分多路搜索花蓮縣政府教育處等地，懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。本報資料照

花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，檢調懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保。圖／民眾提供
花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，檢調懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商。經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保。圖／民眾提供

吳東昇 營養午餐 花蓮

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