網傳「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」 調查局逮散布不實訊息婦人送辦

調查局資安工作站發現，X 平台及臉書等社群媒體在5月6日及7日，散布「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」不實訊息，經轉傳引起國人對新冠疫苗之疑慮，以及感染漢他病毒恐慌。溯源查出是台北市王姓婦人所為，昨天約談王婦到案，詢後依傳染病防治法條移送台北地檢署偵辦。

調查局追查，5月6日散佈的不實訊息，是境外人士惡意攻擊，至於5月7日PO文者，是居住在台北市的王姓婦人，旋即約談到案說明。王婦辯稱，散佈相關訊息是為了「大家好」，但相關訊息經路透社事實查核，確認與事實不符。

調查局醒民眾對網路資訊，應辨識思考、小心查證，切勿因錯誤認知，傳散不實訊息，引起社會不安，並對企業造成損害。