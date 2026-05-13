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宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪遭聲押 地方震驚恐重創藍營員山選情

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭員山鄉長張宜樺遭檢舉涉嫌侵占代理村長事務費，檢調昨天進行搜索約談，晚間經檢察官複訊，今天凌晨依違反貪污治罪條例「侵占公有財物罪」向法院聲請羈押，前湖北村長李永和也同樣被聲押，震驚地方。宜蘭地方法院下午召開羈押庭。

由於張宜樺的鄉長任期將屆滿，年底有意參選縣議員，妻子黃雯如是現任縣議員，改選鄉長，兩人勤跑基層。如今因張宜樺涉案，勢必重創國民黨在員山鄉選情。

檢調搜索約談，漏夜偵訊張宜樺、財政課長程文彬、工友郭雪玲、前湖北村長李永和及去年離職的黃清堯等人，認為張宜樺、李永和犯罪嫌疑重大，且有滅證串供之虞，今天向地院聲請羈押；郭雪玲、黃清堯各以10萬元、20萬元交保，程文彬請回。

全案起因於鄉公所前機要職專員黃清堯的代理村長案，據了解，原員山鄉中華村長許正東2020年遭罷免，張宜樺指派黃清堯代理，黃後來又因湖北村長李永和涉遷戶籍當選無效，接著再代理湖北村長。

依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村長可領取每月5萬元事務補助費，代理村長也領取相同費用。

張宜樺遭人檢舉以鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費供個人開銷支用，代理近2年時間，初估費用約上百萬元。

去年5月鄉代會召開定期大會，就有民進黨鄉民代表針對黃清堯代理村長事務費流向提出質疑，當時的民政課長程文彬答稱，代理村長事務費款項直接匯入代理村長帳戶，另外機要秘書的薪資也依規定發放。

檢方偵辦此案朝向「侵占公有財物罪」聲押，屬貪污重罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，消息傳出，震驚地方。

現年51歲張宜樺，28歲年輕從政擔任鄉民代表，連續服務三屆，與基層建立良好關係；2018年投入鄉長選戰成功，今年8年鄉長任期屆滿，已向國民黨領表備戰縣議員。

員山鄉有兩席縣議員席次，歷屆選舉通常是國民黨與民進黨各選上一席；但年底選戰，張宜樺與現任縣議員黃浴沂都參選，演變成藍營自家人內鬥激烈，互不相讓。

宜蘭員山鄉長張宜樺涉嫌侵占代理村長事務費，今天凌晨遭地檢署聲請羈押，消息傳出，震驚地方，恐將重創國民黨在員山鄉選情。圖／翻攝自張宜樺臉書
宜蘭員山鄉長張宜樺涉嫌侵占代理村長事務費，今天凌晨遭地檢署聲請羈押，消息傳出，震驚地方，恐將重創國民黨在員山鄉選情。圖／翻攝自張宜樺臉書

國民黨 宜蘭

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